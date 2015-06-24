Глава Минвостокразвития пообещал резидентам ТОРов сервис "Защитник от проверок"

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015) рассказал потенциальным инвесторам, что министерство сегодня делает на Дальнем Востоке, чем руководствуется и из чего исходит. Главу ведомства в Северной столице послушал и корреспондент газеты «Золотой Рог».

- Во-первых, мы считаем, что лучшая экономическая политика развития Дальнего Востока - это отделить политику от экономики. Мы занимаемся экономикой. Минвостокразвития - это федеральный орган исполнительной власти, который занимается работой с инвесторами, работой по привлечению прямых инвестиций на Дальний Восток. В том числе прямых иностранных инвестиций.

Проводя эту работу, мы исходим из того - чтобы привлечь инвестора мы не рассказываем о нашем большом потенциале, думаю, он хорошо известен. На протяжении многих лет, десятилетий об этом многое сказано уже. Мы хотим предложить инвестору продукты. Те продукты, которые позволят ему выгодно и безопасно, успешно делать бизнес на Дальнем Востоке России.

Некоторые из этих продуктов уже готовы. Первое - это территории опережающего развития (ТОРы), новый тип свободных экономических зон. Они по-разному называются в мире, мы приняли решение о таком названии. Смысл этого продукта состоит в том, чтобы снизить риски и увеличить доходность инвестора, который приходит на Дальний Восток. За счет чего эта доходность увеличивается? В течение первых пяти лет инвестор не будет платить налог на землю, налог на имущество. В течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли он не будет платить налог на прибыль. У инвестора будут нулевые ввозные и вывозные таможенные пошлины. Нулевой НДС на импорт переработки. Вместо страховых взносов 30%, в течение десяти лет инвестор будет платить страховые взносы, или социальный налог, как это еще называется в других странах, в 7,6%. Это льготное, комфортное получение земли и инфраструктуры. Это ускоренный порядок возврата НДС экспортерам. Это все то, что увеличивает доходность инвестиций.

Мы снижаем риски инвестирования. Каким образом? Любая проверка резидента ТОР, неважно, плановая или внеплановая со стороны надзорных органов, будет проходить только с согласия Министерства по развитию Дальнего Востока. Таким образом, мы можем предложить любому резиденту ТОРов сервис суверенного защитника. У нас в России была такая практика, когда в отношении проверок малого бизнеса был установлен фильтр прокуратуры. Проверки снизились кратно. Могу сказать твердо, что на любую проверку мы будем смотреть глазами интересов развития территории, глазами интересов экономического развития. И могу с большой уверенностью спрогнозировать, что количество таких проверок сильно уменьшится.

Кроме того, для того снизить риски инвестора, мы предлагаем сервис одного окна. Когда все сопровождение инвестиционного проекта, обеспечение его старта и практической реализации, осуществляется фактически в режиме одной проектной команды с инвестором. Соответствующими полномочиями в силу закона наделяется управляющая компания ТОР.

Мы даем инвестору готовую, созданную за государственный счет инфраструктуру. Мы предоставляем режим свободной таможенной зоны. Упрощаем государственный контроль. И по целому ряду административных процедур напрямую, в силу соответствующего закона, упрощаем эти процедуры и кардинально увеличиваем скорость их прохождения.

И все это вместе. Фактически в этом и состоит смысл такого продукта для инвесторов, который называется территория опережающего развития.

Мы провели очень подробный полевой аудит всей территории Дальнего Востока и из множества предложений отобрали именно те площадки, которые наиболее интересны инвесторам в силу своей логистики, месторасположения, близости к рынкам и кадровым ресурсам.

Когда мы проводили эту работу, мы смотрели на всю территорию Дальнего Востока глазами потенциального инвестора. Первые три территории опережающего развития буквально на днях будут созданы соответствующим актом правительства.

Второй продукт, который мы предлагаем инвесторам, - это целевая адресная поддержка инвестиционных проектов вне ТОР. Не обязательно инвестор именно в эти ТОРы придет. Мы практически понимаем, что большая востребованность данного продукта у тех инвесторов, которые инвестируют в ресурсные сектора на Дальнем Востоке. В рамках этого продукта мы подготовили все необходимые нормативные акты, они утверждены правительством России, о создании за счет государства адресной, точечной, нужной именно этому конкретному инвестору инфраструктуры.

Правительством утверждены критерии, которыми мы руководствуемся. Они экономические. Это сколько дает на один вложенный бюджетный рубль в инфраструктуру, сколько мы получим частных инвестиций - это первый критерий. Второй - на один вложенный бюджетный рубль сколько мы получим налогов. Третий - сколько проект даст добавленной стоимости, а значит увеличение ВВП России и ВРП региона.

В соответствии с этими критериями, по прозрачной, ясной процедуре происходит отбор инвестиционных проектов для целей создания за государственный счет необходимой им инфраструктуры. Все очень просто, как в бизнесе. Те проекты, которые дают наибольшую выгоду России, дают больше налогов и добавленной стоимости, у тех проектов больше шансов получить соответствующую бюджетную поддержку.

Для тех проектов, которые не нуждаются в бюджетной поддержке, мы предоставляем такой сервис по включению их в состав государственной программы развития Дальнего Востока. И эти проекты приобретают соответствующий статус частного инвестиционного проекта госпрограммы. Помимо этого мы сопровождаем реализацию такого проекта от начала до конца, не в режиме реагирования на жалобы и проблемы , а в проактивном режиме изначального конструирования вместе с инвестором и решения всех вопросов, связанных с ускорением сроков реализации этого проекта. Также в рамках этого продукта тем инвесторам, которым это необходимо, мы помогаем подбирать партнеров. Подчеркну, именно тем, кому это необходимо.

Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы благодаря реализации таких инвестиционных проектов, в приходе якорных инвесторов ТОР развивался наш малый и средний бизнес. Практика показывает, что нужны местные поставщики тем инвесторам, которые приходят, в том числе иностранным.

Третий продукт - это специально созданный суверенный Фонд развития Дальнего Востока, акционерное общество, которое на 100% принадлежит госкорпорации Внешэкономбанк. Двое из моих заместителей входят в состав совета директоров этого фонда и в ближайшие месяцы он начинает свою работу. В том случае, если инвесторам это интересно, Фонд может соинвестировать, софинансировать те инвестиционные проекты, которые реализуются. На текущий момент Фонд предоставляет деньги на условиях «доходность ОФЗ плюс 20%». Не двадцать процентных пунктов, а двадцать процентов, или можно сказать коэффициент 1,2 к доходности федерального долга. Сегодня это одно из лучших предложений на российском рынке капитала.

Помимо этого президент России предложил создать принципиально новую модель работы этого Фонда, когда капитализироваться он будет за счет налогов, которые создают проекты, реализуемые с его участием. Это принципиально смещает мотивацию Фонда, он становится прямо заинтересованным в том, чтобы инвестировать в инфраструктуру, необходимую инвестору. И заинтересован в том, чтобы поддерживать и отбирать те проекты, которые дадут больше всего налогов Дальнему Востоку и РФ.

Четвертый продукт - это Свободный порт Владивосток. Мы подготовили соответствующий закон о создании порто-франко в Приморье. Фактически свободный порт Владивосток является развитием и специализированным углублением тех идей и положений, которые есть в законе о развитии ТОРов. Отмечу, что закон распространяет территорию своего действия на все порты Приморья - от Зарубино до Находки, на 13 муниципальных образований Приморья, в которых проживает 75% населения края. Благодаря свободному порту любому иностранному гражданину, который прибудет на его территорию через любую точку, будет выдаваться виза на 8 дней. Это пока не безвизовый режим, но очень близко к этому. Кроме того, все таможенные процедуры, процедуры фитосанитарного , пограничного, транспортного и иных видов контроля будут проходить в режиме одного окна. Это комфортное и быстрое пересечение границы, предполагающее также удобный сервис предварительного информирования и зеленый коридор для участников внешнеэкономической деятельности при прохождении таможни.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.