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Росгеология поработает в Хабаровском крае

24 Июня 2014, 11:02 | Дальний Восток

ОАО «Дальгеофизика» (входит в многопрофильный геологический холдинг «Росгеология») открыло летний сезон полевых работ: в середине июня сразу два отряда отправились в отдаленные районы Хабаровского края.

Всего в этом году геологи предприятия будут вести исследования на восьми дальневосточных участках: «Мельгинский», «Сутырский», «Многовершинный», «Понийский», «Холанский», «Болотистый», «Вьюнский», расположенные на территории в Хабаровского края, и «Алгаминский» в Амурской области.

Как сообщила пресс-служба компании, геологическое изучение территорий будет проходить в несколько этапов. На начальном этапе работ специалисты проведут геолого-съемочные и региональные геофизические исследования. По их результатам выделяются крупные перспективные площади, на которых в дальнейшем могут быть обнаружены полезные ископаемые. Такой тип геологических работ специалистам ОАО «Дальгеофизика» в этом сезоне предстоит выполнить на участках «Мельгинский», «Сутырский» и «Многовершинный».

Участки «Вьюнский», «Понийский», «Холанский», «Болотистый» и «Алгаминский» в этом году уже получат предварительную оценку промышленной привлекательности. Работы на этих территориях находятся на втором этапе геологоразведки - поисково-оценочном. На местах специалисты осуществляют проходку канав и траншей - снимают рыхлую почву и берут пробы из коренных пород. Затем изучат геологическое строение участка на глубине с помощью бурения скважин. По итогам сезона геологи должны оценить перспективы данных объектов на золото.

Мария КОНСТАНТИНОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: росгеология  дальгеофизика 



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