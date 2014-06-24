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Росгеология поработает в Хабаровском крае
ОАО «Дальгеофизика» (входит в многопрофильный геологический холдинг «Росгеология») открыло летний сезон полевых работ: в середине июня сразу два отряда отправились в отдаленные районы Хабаровского края.
Как сообщила пресс-служба компании, геологическое изучение территорий будет проходить в несколько этапов. На начальном этапе работ специалисты проведут геолого-съемочные и региональные геофизические исследования. По их результатам выделяются крупные перспективные площади, на которых в дальнейшем могут быть обнаружены полезные ископаемые. Такой тип геологических работ специалистам ОАО «Дальгеофизика» в этом сезоне предстоит выполнить на участках «Мельгинский», «Сутырский» и «Многовершинный».
Участки «Вьюнский», «Понийский», «Холанский», «Болотистый» и «Алгаминский» в этом году уже получат предварительную оценку промышленной привлекательности. Работы на этих территориях находятся на втором этапе геологоразведки - поисково-оценочном. На местах специалисты осуществляют проходку канав и траншей - снимают рыхлую почву и берут пробы из коренных пород. Затем изучат геологическое строение участка на глубине с помощью бурения скважин. По итогам сезона геологи должны оценить перспективы данных объектов на золото.
Мария КОНСТАНТИНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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