Деньги на обустройство Дальневосточной границы будут

Завершается разработка проекта ФЦП «Госграница РФ», в котором предусматривается реконструкция и техническое оснащение 16 пограничных пунктов пропуска в ДФО до 2020 года.

В числе этих пунктов пропуска 8 расположены на территории Сахалинской области. Предполагается, что в них может быть вложено 4,5 млрд рублей федеральных средств, всего же в обустройство пунктов пропуска ДФО – более 12 млрд рублей.

«Дальневосточный капитал».