Облученский тоннель откроет путь

На Дальневосточной железной дороге завершена проходка нового Облученского тоннеля, сообщает пресс-служба компании.

Строительство 860-метрового тоннеля началось осенью 2011 года – в сентябре со стороны западного портала был разработан забой. К проходке с восточного портала тоннелестроители приступили в ноябре. Работы велись буровзрывным способом.

Далее предстоит забетонировать постоянную обделку тоннеля, устроить монолитные железобетонные порталы, пленочную гидроизоляцию и водоотводные лотки с подогревом, уложить безбалластный бесстыковой путь.

Движение поездов по новому тоннелю будет открыто в 2013 году. После переключения на него движения всех поездов начнется реконструкция старого тоннеля, который был построен в 1915 году.

«Дальневосточный капитал».