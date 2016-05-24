Экс-губернатор Приморья хочет вложить свои деньги в остров

Сергей Дарькин мечтает превратить его в новый Сингапур или Гонконг

Тихоокеанская инвестиционная группа планирует вложить в организацию бункеровки судов на острове Итуруп порядка $40 млн, сообщил президент компании, экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Еще около $10 млн группа хочет инвестировать в два проекта в сфере рыбопереработки. Общие инвестиции в проекты на острове Итуруп Дарькин оценил в размере до $50 млн., сообщает ТАСС.

«Первое - это все, что связано с рыбой. Мы там добываем рыбу, хотим получить там участки под развитие аквакультуры. Пока у нас их нет. И хотим строить там рыбоводный завод по производству красной рыбы», - сказал глава компании.

Он отметил, что до 1945 года на острове располагался японский рыбный завод, а сейчас на этом месте компания планирует построить новый. Дарькин добавил, что компания предлагала японским инвесторам принять участие в проекте, однако готова реализовать его самостоятельно. Помимо этого, по словам Дарькина, Тихоокеанская инвестгруппа планирует построить на острове завод по переработке рыбы.

Третий проект компании - самый масштабный, он предполагает организацию на острове бункеровки судов, в том числе иностранных. «Мы предполагаем усилить международное значение Курильских островов, организовать бункеровку судов - не только наших - рыбодобывающих или транспортных. Дело в том, что все грузы из Азии в Америку и обратно проходят по так называемой дуге большого круга, мимо Курильских островов; это самый краткий путь из Азии в Америку. Поэтому у Курил это конкурентное преимущество», - сказал Дарькин.

Он отметил, что Итуруп - это точка, «где можно сделать крупный центр по обслуживанию крупнейших мировых транспортно-логистических грузопотоков, сделать его вторым Сингапуром или Гонконгом».

По его словам, инвестиции в три проекта приблизительно оцениваются в размере до $50 млн: «$40 млн - это будет стоимость нового бункеровочного бизнеса, остальное - рыбодобывающие проекты и аквакультура». Отвечая на вопрос о сроках реализации проектов, он отметил, что для строительства заводов компания ждет от властей региона и Росрыболовства выделения участков под аквакультуру, а для решения вопроса по бункеровке - позицию правительства по поддержке этого проекта, связанную с таможней. «Там надо прояснить вопрос, что является бункеровкой, а что не является. Пока этот вопрос не решен, проект находится на стадии государственных рисков», - пояснил Дарькин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.