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Экс-губернатор Приморья хочет вложить свои деньги в остров

24 Мая 2016, 14:50 | Дальний Восток

Сергей Дарькин мечтает превратить его в новый Сингапур или Гонконг

Тихоокеанская инвестиционная группа планирует вложить в организацию бункеровки судов на острове Итуруп порядка $40 млн, сообщил президент компании, экс-губернатор Приморского края Сергей Дарькин, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Еще около $10 млн группа хочет инвестировать в два проекта в сфере рыбопереработки. Общие инвестиции в проекты на острове Итуруп Дарькин оценил в размере до $50 млн., сообщает ТАСС.

«Первое - это все, что связано с рыбой. Мы там добываем рыбу, хотим получить там участки под развитие аквакультуры. Пока у нас их нет. И хотим строить там рыбоводный завод по производству красной рыбы», - сказал глава компании.

Он отметил, что до 1945 года на острове располагался японский рыбный завод, а сейчас на этом месте компания планирует построить новый. Дарькин добавил, что компания предлагала японским инвесторам принять участие в проекте, однако готова реализовать его самостоятельно. Помимо этого, по словам Дарькина, Тихоокеанская инвестгруппа планирует построить на острове завод по переработке рыбы.

Третий проект компании - самый масштабный, он предполагает организацию на острове бункеровки судов, в том числе иностранных. «Мы предполагаем усилить международное значение Курильских островов, организовать бункеровку судов - не только наших - рыбодобывающих или транспортных. Дело в том, что все грузы из Азии в Америку и обратно проходят по так называемой дуге большого круга, мимо Курильских островов; это самый краткий путь из Азии в Америку. Поэтому у Курил это конкурентное преимущество», - сказал Дарькин.

Он отметил, что Итуруп - это точка, «где можно сделать крупный центр по обслуживанию крупнейших мировых транспортно-логистических грузопотоков, сделать его вторым Сингапуром или Гонконгом».

По его словам, инвестиции в три проекта приблизительно оцениваются в размере до $50 млн: «$40 млн - это будет стоимость нового бункеровочного бизнеса, остальное - рыбодобывающие проекты и аквакультура». Отвечая на вопрос о сроках реализации проектов, он отметил, что для строительства заводов компания ждет от властей региона и Росрыболовства выделения участков под аквакультуру, а для решения вопроса по бункеровке - позицию правительства по поддержке этого проекта, связанную с таможней. «Там надо прояснить вопрос, что является бункеровкой, а что не является. Пока этот вопрос не решен, проект находится на стадии государственных рисков», - пояснил Дарькин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Курилы  Япония  рыбный завод  бункеровка  инвестиции  спорные острова  Итуруп  рыбопереработка 



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Комментарии

  • Псевдоним15:36, 24.05.2016#

    Правильней было бы сказать-"наши с вами" деньги

  • ZZ-top15:53, 24.05.2016#

    Он и с Приморского края хотел сделать Сингапур, а в итоге нахапал деньжат, скупил половину края и был таков.

  • karenherhec18:38, 24.05.2016#

    Money nowadays is hard to find but when I encouraged myself to do trading, financially I got more of it. You can Google Superior Trading System for they are the one who helped me how to trade and become rich.

  • Псевдоним08:15, 25.05.2016#

    У Сереги Шепелявого свои только сопли под носом. Деньги все краденые у Приморцев. Он предложил японцам те его подальше послали. Мутный он и вкладывать ничего не собирается Просто ищет кого облапошить ибрейская морда Пусть у своей жены артистки больших и малых театров попросит У ней после саммита чудесным образом в банке появилось 250 миллионов доларов Правда за время санкций 125 потеряла Но еще 125 миллионов доларов осталось На новый Гонконг не хватит а казино открыть на Итуруп в самый раз

  • Lacosta08:21, 25.05.2016#

    а театр в Чехии?

  • Lacosta08:24, 25.05.2016#

    Можно хотеть все что угодно. Снабжение электроэнергии, водопровод и канализация с очитсными. И только после этого туда можно вложиться. горожанам это будет на руку, все туманы будут стоять в мелкомегаполисе.

  • Лисичка08:31, 25.05.2016#

    Абсолютно популистский план! Чем бы дитя не тешилось. . . . . . . . .

  • нам здесь жить17:03, 25.05.2016#

    Читаю все, что говорит наш экс- губеллльнатор, просто в шоке, видимо не настал черед погостить в КРЕСТАХ))

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