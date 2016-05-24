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Интернет-хаб на Камчатке создаст новый резидент ТОР

24 Мая 2016, 14:45 | Дальний Восток

На территории опережающего развития «Камчатка» появился новый резидент - ООО «Телеком 41». Инвестор будет предоставлять телекоммуникационным компаниям широкополосные спутниковые каналы связи с пропускной способностью до 1,5-2 Гбит/с. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», это обеспечит жителей 34 населенных пунктов качественным доступом в интернет.

«Мы живем в век технологий, когда оставаться на связи и быть в курсе последних новостей жизненно необходимо. Благодаря нашему проекту высокоскоростной интернет появится и здесь. Для нас важна административная поддержка, которую нам оказывают Корпорация развития Дальнего Востока и Правительство Камчатки. Положительный опыт мы планируем использовать в других регионах Дальнего Востока, в первую очередь в Приморском крае», - рассказал генеральный директор ООО «Телеком 41» Вячеслав Володченко.

Резидент инвестирует в проект 206,7 млн рублей, а также создаст 72 рабочих места. Стоит отметить использование как импортного оборудования, так и оборудования собственного производства, и применение отечественных технологий, которые эффективнее примерно на 30%. Интернет-хаб в Петропавловске-Камчатском будет использовать спутниковый интернет нового типа. Он основан на современных технологиях организации множественного доступа по спутниковым радиолиниям, позволяющим существенно понизить стоимость предоставляемых услуг.

Проект будет реализовываться в три этапа. На первом этапе высокоскоростной интернет станет доступен в г. Петропавловск-Камчатский и еще в 7 населенных пунктах уже в 2016 году. В следующем году подключатся еще 18 городов и поселков. На заключительном этапе в 2018 году новые технологии станут доступны еще в 9 населенных пунктах.

Напомним, Камчатка - один из немногих российских регионов, где доступ в интернет до сих пор осуществляется через каналы спутниковой связи. В настоящее время ведутся работы по прокладке оптико-волоконной связи по дну Охотского моря, однако именно "спутниковый интернет" остается на сегодня самым доступным каналом связи для всех жителей полуострова. Появление нового поставщика широкополосных спутниковых каналов для телекоммуникационных компаний напрямую влияет на качество предоставляемых услуг и охват ими населения.

На сегодняшний день в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 24 заявки от потенциальных резидентов ТОР «Камчатка» на сумму более 22,5 млрд рублей. В перспективе будет создано более 2 000 рабочих мест. В ТОР «Камчатка» на площадке «Паратунка» АО «Корпорация развития Дальнего Востока» к концу 2017 года построит объекты инженерной инфраструктуры по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Федеральным бюджетом предусмотрено финансирование в объеме 5,727 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: интернет  тор  Камчатка  телеком 41 



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Комментарии

  • karenherhec18:53, 24.05.2016#

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