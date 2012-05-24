Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лесники Дальнего Востока вошли в зону убытков
Лесной комплекс Дальнего Востока подвергается серьезным испытаниям в силу значительного снижения мировых цен на необработанную древесину.
Еще в августе 2011 года цена леса на основном для дальневосточников китайском рынке доходила до $170 за кубометр. К январю 2012 года она опустилась до $140 за «куб». А к середине мая снизилась до $115. Генеральный директор специализирующейся на продажах леса компании «Смена-Трейдинг» Александр СИДОРЕНКО предупреждает, что отрасль вступает в зону убытков и прогнозирует: спад спроса и цены продлится, как минимум, до марта 2013 года.
По мнению заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – председателя комитета лесной промышленности Вячеслава КОВАЛЕВА, высказанному в беседе с корреспондентом «ЗР», уже при существующей цене лесозаготовительные предприятия региона начинают работать без рентабельности, неся убытки от своей деятельности. А министр природных ресурсов Хабаровского края отмечает, что падение рынков успело за 5 месяцев текущего года негативно отразиться на показателях физических объемов производства и налоговых отчислений в лесной сфере.
Объясняя тактику своего выживания в данный период, Сергей КОЖАНОВ, генеральный директор ЗАО «Шелеховский КЛПХ» - крупнейшего специализированного лесозаготовительного предприятия края, пояснил, что основной своей задачей видит минимизацию затрат, позволяющую избежать убытков.
С тем, что сейчас все будут контролировать издержки, активно работая с себестоимостью, согласен и президент крупнейшего лесопромышленного холдинга региона «РФП групп» Зарэ АРУТЮНЯН, демонстрировавший отсутствие волнений в разговоре с корреспондентом «ЗР»:
- Я должен сказать, что ничего нового или сверхординарного не происходит. То же самое мы видели в 2008 году, вплоть до апреля-мая 2009 года. Может быть, сейчас рынки упали несколько ниже, чем в прошлый раз, но тогда падение было резче. При этом для нас по большому счету ничего не меняется. «РФП групп» каждый год по 500-600 тыс. кубометров кругляка пускает на переработку, продукция которой дает большую маржу при продаже. Тем самым мы, как и другие переработчики, обеспечиваем себе доходы, способные компенсировать потери от реализации необработанной древесины.
По просьбе «ЗР» Зарэ Арутюнян прокомментировал и возникающие разговоры о том, что лесной рынок пытаются намеренно дестабилизировать китайцы:
- Нет, они, как любые покупатели, видя тренд к падению, просто пытаются дополнительно сбить цену, чтобы купить максимально дешево. Мы делаем то же в периоды роста, когда, понимая наличие неудовлетворенного спроса, максимально завышаем цены, надеясь без затрат получить дополнительную прибыль. Это нормальная рыночная ситуация, и никакого отдельного китайского заговора в ней нет.
Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
- Онлайн-продажи камчатской воды начались в Китае
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам