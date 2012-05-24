Лесники Дальнего Востока вошли в зону убытков

Лесной комплекс Дальнего Востока подвергается серьезным испытаниям в силу значительного снижения мировых цен на необработанную древесину.

Еще в августе 2011 года цена леса на основном для дальневосточников китайском рынке доходила до $170 за кубометр. К январю 2012 года она опустилась до $140 за «куб». А к середине мая снизилась до $115. Генеральный директор специализирующейся на продажах леса компании «Смена-Трейдинг» Александр СИДОРЕНКО предупреждает, что отрасль вступает в зону убытков и прогнозирует: спад спроса и цены продлится, как минимум, до марта 2013 года.

По мнению заместителя министра природных ресурсов Хабаровского края – председателя комитета лесной промышленности Вячеслава КОВАЛЕВА, высказанному в беседе с корреспондентом «ЗР», уже при существующей цене лесозаготовительные предприятия региона начинают работать без рентабельности, неся убытки от своей деятельности. А министр природных ресурсов Хабаровского края отмечает, что падение рынков успело за 5 месяцев текущего года негативно отразиться на показателях физических объемов производства и налоговых отчислений в лесной сфере.

Объясняя тактику своего выживания в данный период, Сергей КОЖАНОВ, генеральный директор ЗАО «Шелеховский КЛПХ» - крупнейшего специализированного лесозаготовительного предприятия края, пояснил, что основной своей задачей видит минимизацию затрат, позволяющую избежать убытков.

С тем, что сейчас все будут контролировать издержки, активно работая с себестоимостью, согласен и президент крупнейшего лесопромышленного холдинга региона «РФП групп» Зарэ АРУТЮНЯН, демонстрировавший отсутствие волнений в разговоре с корреспондентом «ЗР»:

- Я должен сказать, что ничего нового или сверхординарного не происходит. То же самое мы видели в 2008 году, вплоть до апреля-мая 2009 года. Может быть, сейчас рынки упали несколько ниже, чем в прошлый раз, но тогда падение было резче. При этом для нас по большому счету ничего не меняется. «РФП групп» каждый год по 500-600 тыс. кубометров кругляка пускает на переработку, продукция которой дает большую маржу при продаже. Тем самым мы, как и другие переработчики, обеспечиваем себе доходы, способные компенсировать потери от реализации необработанной древесины.

По просьбе «ЗР» Зарэ Арутюнян прокомментировал и возникающие разговоры о том, что лесной рынок пытаются намеренно дестабилизировать китайцы:

- Нет, они, как любые покупатели, видя тренд к падению, просто пытаются дополнительно сбить цену, чтобы купить максимально дешево. Мы делаем то же в периоды роста, когда, понимая наличие неудовлетворенного спроса, максимально завышаем цены, надеясь без затрат получить дополнительную прибыль. Это нормальная рыночная ситуация, и никакого отдельного китайского заговора в ней нет.

Александр ЗУБОВ, «Золотой Рог».