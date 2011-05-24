Цена госпакета Ванино превысила старт в 11,6 раза

Доселе мало кому известное ООО «Сэлтехстрой» на прошлой неделе приобрело на открытом аукционе Росимущества 55% акций ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино») за 10,8 млрд рублей.

Цена в 11,6 раза превышает начальную. В ходе аукциона было сделано более 700 шагов по 10 млн рублей каждый. За госпакет порта боролось 14 компаний и одно физлицо, в том числе считавшаяся фаворитом En+ Олега ДЕРИПАСКИ (уже имеет 27,8% порта), транспортный холдинг UCLH Владимира ЛИСИНА, СУЭК, «Сибуглемет» и ЗАО «Инвестиционная группа «Колмар».

После отметки в 6 млрд руб. за госпакет порта в торгах принимали участие только «Сибуглемет» и «Сэлтехстрой», в настоящее время принадлежащий Ивану МИКОЯНУ, внуку наркома СССР.