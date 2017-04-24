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Начались изыскательные работы для строительства оптической линии на Курильские острова
Для проведения морских инженерных изысканий по проекту «Строительство подводной ВОЛП Сахалин – Курильские острова» из Владивостока вышло судно «Владимир Сафонов», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Изыскания будут выполнены в акватории Охотского моря. Корабль пройдет между островом Сахалин и Курильскими островами – Итуруп, Кунашир, Шикотан. Оптическая линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск, Южно-Курильск и селом Крабозаводское. Её протяженность составит около 940 км.
«Мы как базовый оператор связи видим свою задачу в том, чтобы предоставлять магистральные каналы всей телекоммуникационной отрасли. Строительство подводной линии связи «Сахалин – Курильские острова» повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг в регионе, что позволит решить задачу устранения цифрового неравенства и даст импульс для экономического и социального развития островов», – отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр Логинов.
Пропускная способность линии связи составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.
Данный проект входит в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы.
ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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