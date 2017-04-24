www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.08 р. 100 JPY: 50.91 р.
EUR: 60.85 р. 10 CNY: 81.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Связь
Распечатать

Начались изыскательные работы для строительства оптической линии на Курильские острова

24 Апреля 2017, 16:59 | Дальний Восток

Для проведения морских инженерных изысканий по проекту «Строительство подводной ВОЛП Сахалин – Курильские острова» из Владивостока вышло судно «Владимир Сафонов», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Изыскания будут выполнены в акватории Охотского моря. Корабль пройдет между островом Сахалин и Курильскими островами – Итуруп, Кунашир, Шикотан. Оптическая линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск, Южно-Курильск и селом Крабозаводское. Её протяженность составит около 940 км.

«Мы как базовый оператор связи видим свою задачу в том, чтобы предоставлять магистральные каналы всей телекоммуникационной отрасли. Строительство подводной линии связи «Сахалин – Курильские острова» повысит уровень проникновения телекоммуникационных услуг в регионе, что позволит решить задачу устранения цифрового неравенства и даст импульс для экономического и социального развития островов», – отметил директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» Александр Логинов.    

Пропускная способность линии связи составит 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.

Данный проект входит в федеральную целевую программу социально-экономического развития Курильских островов на 2016-2025 годы.

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ВОЛС  Ростелеком  Курилы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru