Строительство энергомоста с Дальнего Востока в Японию оценивается в $5,6 млрд

Генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ в рамках завершившегося 24 апреля визита делегации Сахалинской области и представителей российского бизнес-сообщества в Японию представил проект "Сооружение энергомоста Хабаровский край - Сахалин - Япония", сообщила пресс-служба энергохолдинга.

Примерный объем необходимых инвестиций на реализацию оценивается на уровне $5,6 млрд.

В соответствии с планами, реализация проекта "Сооружение энергомоста Хабаровский край - Сахалин - Япония" предполагается в несколько этапов.

На первом этапе планируется осуществить прокладку подводного кабеля "Сахалин - Хоккайдо" для передачи по нему избыточной мощности из Сахалинской энергосистемы, которая появится в регионе после реализации планов по развитию существующих энергомощностей.

В рамках дальнейших этапов рассматривается возможность строительства экспортоориентированной угольной генерации на территории острова Сахалин, а также соединение островной энергосистемы с ОЭС (Объединенная Энергетическая Система) Востока для передачи в Японию энергии с материка.

В долгосрочной перспективе это позволит передавать в Японию до 4 ГВт мощности.

В настоящее время "РАО ЭС Востока" активно наращивает генерирующие мощности на Сахалине - в августе 2012 года компания ввела 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, участвует в строительстве 4 энергоблока станции.

В рамках программы модернизации дальневосточной энергетики "РАО ЭС Востока" совместно с материнской компанией ОАО "РусГидро" начинает реализацию проекта "Сахалинская ГРЭС-2". Помимо этого, энергохолдинг модернизирует сетевую инфраструктуру острова.

"Для реализации столь масштабного проекта необходима активизация взаимодействия российской и японской сторон как на государственном уровне, так и со стороны бизнеса. "РАО ЭС Востока" готово к дальнейшей совместной работе со всеми заинтересованными сторонами по реализации данного проекта", - приводится слова С.Толстогузова пресс-служба.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 9,087 тыс. МВт; тепловая мощность - 17 тыс. 892 Гкал.час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения - более 102 тыс. км.

"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока". ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 9,95% акций, Energyo Solutions Russia (входит в фонд EOS Russia) - 5,11%, Atonline Ltd - 4,03%, РФ - 3,28%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.