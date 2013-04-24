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Строительство энергомоста с Дальнего Востока в Японию оценивается в $5,6 млрд
Генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ в рамках завершившегося 24 апреля визита делегации Сахалинской области и представителей российского бизнес-сообщества в Японию представил проект "Сооружение энергомоста Хабаровский край - Сахалин - Япония", сообщила пресс-служба энергохолдинга.
Примерный объем необходимых инвестиций на реализацию оценивается на уровне $5,6 млрд.
В соответствии с планами, реализация проекта "Сооружение энергомоста Хабаровский край - Сахалин - Япония" предполагается в несколько этапов.
На первом этапе планируется осуществить прокладку подводного кабеля "Сахалин - Хоккайдо" для передачи по нему избыточной мощности из Сахалинской энергосистемы, которая появится в регионе после реализации планов по развитию существующих энергомощностей.
В рамках дальнейших этапов рассматривается возможность строительства экспортоориентированной угольной генерации на территории острова Сахалин, а также соединение островной энергосистемы с ОЭС (Объединенная Энергетическая Система) Востока для передачи в Японию энергии с материка.
В долгосрочной перспективе это позволит передавать в Японию до 4 ГВт мощности.
В настоящее время "РАО ЭС Востока" активно наращивает генерирующие мощности на Сахалине - в августе 2012 года компания ввела 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, участвует в строительстве 4 энергоблока станции.
В рамках программы модернизации дальневосточной энергетики "РАО ЭС Востока" совместно с материнской компанией ОАО "РусГидро" начинает реализацию проекта "Сахалинская ГРЭС-2". Помимо этого, энергохолдинг модернизирует сетевую инфраструктуру острова.
"Для реализации столь масштабного проекта необходима активизация взаимодействия российской и японской сторон как на государственном уровне, так и со стороны бизнеса. "РАО ЭС Востока" готово к дальнейшей совместной работе со всеми заинтересованными сторонами по реализации данного проекта", - приводится слова С.Толстогузова пресс-служба.
ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 9,087 тыс. МВт; тепловая мощность - 17 тыс. 892 Гкал.час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения - более 102 тыс. км.
"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока". ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 9,95% акций, Energyo Solutions Russia (входит в фонд EOS Russia) - 5,11%, Atonline Ltd - 4,03%, РФ - 3,28%.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним13:14, 25.04.2013#
Коптить эти вонючие ТЭЦ будут у нас, уголь опять же наш, а чистую энергию по дешёвке опять за рубеж. Если избыток электроэнергии то запусти её в страну, чтобы норм не было. Нормы вводят, когда электроэнергии не хватает, а тут её избыток. Чёто не понять наших правителей. Мутят опять.
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критик-нытик09:37, 29.04.2013#
Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 9, 087 тыс. МВт = 9 Гвт, в то же время В долгосрочной перспективе это позволит передавать в Японию до 4 ГВт мощности. Это что половину генерируемой энергии отправят в японию ?, даже не обсуждая экономическую сторону (сроки окупаемости проекта), видно что какая-то фигня . Видать думают что захватят кусочек японского рынка, пока не работает фукусимская аэс, да пока они кабель протянут в японии уже будет избыток энергии и придется продавать электричество в убыток.
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ага, а нам на фоне этого тарифы опять поднимут? окупать же надо проект, а япошки не захотят дорого покупать, соответственно выкручиваться нам. . .