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Строительство энергомоста с Дальнего Востока в Японию оценивается в $5,6 млрд

24 Апреля 2013, 19:37 | Дальний Восток

Генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Сергей ТОЛСТОГУЗОВ в рамках завершившегося 24 апреля визита делегации Сахалинской области и представителей российского бизнес-сообщества в Японию представил проект "Сооружение энергомоста Хабаровский край - Сахалин - Япония", сообщила пресс-служба энергохолдинга.

Примерный объем необходимых инвестиций на реализацию оценивается на уровне $5,6 млрд.

В соответствии с планами, реализация проекта "Сооружение энергомоста Хабаровский край - Сахалин - Япония" предполагается в несколько этапов.

На первом этапе планируется осуществить прокладку подводного кабеля "Сахалин - Хоккайдо" для передачи по нему избыточной мощности из Сахалинской энергосистемы, которая появится в регионе после реализации планов по развитию существующих энергомощностей.

В рамках дальнейших этапов рассматривается возможность строительства экспортоориентированной угольной генерации на территории острова Сахалин, а также соединение островной энергосистемы с ОЭС (Объединенная Энергетическая Система) Востока для передачи в Японию энергии с материка.

В долгосрочной перспективе это позволит передавать в Японию до 4 ГВт мощности.

В настоящее время "РАО ЭС Востока" активно наращивает генерирующие мощности на Сахалине - в августе 2012 года компания ввела 5-й энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, участвует в строительстве 4 энергоблока станции.

В рамках программы модернизации дальневосточной энергетики "РАО ЭС Востока" совместно с материнской компанией ОАО "РусГидро" начинает реализацию проекта "Сахалинская ГРЭС-2". Помимо этого, энергохолдинг модернизирует сетевую инфраструктуру острова.

"Для реализации столь масштабного проекта необходима активизация взаимодействия российской и японской сторон как на государственном уровне, так и со стороны бизнеса. "РАО ЭС Востока" готово к дальнейшей совместной работе со всеми заинтересованными сторонами по реализации данного проекта", - приводится слова С.Толстогузова пресс-служба.

ОАО "РАО Энергетические системы Востока" создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 9,087 тыс. МВт; тепловая мощность - 17 тыс. 892 Гкал.час; протяженность электрических сетей всех классов напряжения - более 102 тыс. км.

"РусГидро" принадлежит 65,75% в уставном капитале "РАО ЭС Востока". ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 9,95% акций, Energyo Solutions Russia (входит в фонд EOS Russia) - 5,11%, Atonline Ltd - 4,03%, РФ - 3,28%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: энергомост  международное сотрудничество  "РАО ЭС Востока"  Сахалин  проекты  энергетика  Япония 



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Комментарии

  • Псевдоним12:07, 25.04.2013#

    ага, а нам на фоне этого тарифы опять поднимут? окупать же надо проект, а япошки не захотят дорого покупать, соответственно выкручиваться нам. . .

  • Псевдоним13:01, 25.04.2013#

    протянут за наши денежки, потом поднимут тариф японцам, те откажутся - опять будет не рациональная трата кому то в карманы? ии как. За такие деньги альтернативных источников хватит лет на 50 использовать если за столько денег приобрести. Такое мнение

  • Неедрос12:09, 25.04.2013#

    Я чёт не догоняю. . . . Населению Едриллы вводят социальную норму по электроэнергии, а саму её родимую уже не только в Китай, а и в Джапию тоже гонят. . . Недолго этой стране осталось. .

  • Псевдоним12:17, 25.04.2013#

    Ну а че еще тарифы поднимут раза в . . . . и все ОК, будем мы инвесторами поневоле

  • Псевдоним12:37, 25.04.2013#

    Так все же? Соцнорму урежут? Или тупо тарифы поднимут?

  • Псевдоним13:02, 25.04.2013#

    и соцнорму урежут и тарифы поднимут. Что думаете это один такой проект

  • Ну-ну12:49, 25.04.2013#

    Задай вАпрос Путину

  • Псевдоним13:11, 25.04.2013#

    А мы будем платить как и за ту энергию что гонят в Китай. . . .

  • Псевдоним13:14, 25.04.2013#

    Коптить эти вонючие ТЭЦ будут у нас, уголь опять же наш, а чистую энергию по дешёвке опять за рубеж. Если избыток электроэнергии то запусти её в страну, чтобы норм не было. Нормы вводят, когда электроэнергии не хватает, а тут её избыток. Чёто не понять наших правителей. Мутят опять.

  • Псевдоним13:19, 25.04.2013#

    ага сказал тоже запусти ее населению подешевле:) А как же посредники, а как же золотые парашуты в госкомпаниях по много млн. долларов?как вчера в ведомост. писали?Как на такое заработать?

  • maks09:24, 29.04.2013#

    нет просто Территория для китая высвобождается!

  • Псевдоним09:12, 29.04.2013#

    Пусть японцы строят. Думаю, обойдется дешевле.

  • maks09:25, 29.04.2013#

    кто же им пустит!! пися бордюры из песка налепил и все окей лучший мер страны!!! королевство кревых зеркал

  • maks09:22, 29.04.2013#

    красава нано !!! сырьевой придаток

  • Дед09:23, 29.04.2013#

    Жителям Приморья нормативы устанавливают, чтобы излишки появились. А излишкиудут продавать. Вот и будет двойная выгода.

  • критик-нытик09:37, 29.04.2013#

    Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав "РАО ЭС Востока", составляет 9, 087 тыс. МВт = 9 Гвт, в то же время В долгосрочной перспективе это позволит передавать в Японию до 4 ГВт мощности. Это что половину генерируемой энергии отправят в японию ?, даже не обсуждая экономическую сторону (сроки окупаемости проекта), видно что какая-то фигня . Видать думают что захватят кусочек японского рынка, пока не работает фукусимская аэс, да пока они кабель протянут в японии уже будет избыток энергии и придется продавать электричество в убыток.

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