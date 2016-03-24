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Китай может вложить в сельское хозяйство Дальнего Востока $10 миллиардов
«Азиатский Давос» — экономический форум в Боао — начал свою работу 22 марта в китайской провинции Хайнань. В форуме под названием «Новое будущее Азии: новая динамика, новое видение» примут участие делегации из 20 стран Азии, Европы и Америки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Взаимодействию России и Китая будут посвящены отдельные заседания и встречи. Российскую делегацию на форуме в этом году возглавляет вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
Генеральный директор фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, входящий в состав российской делегации, рассказал «Известиям» о перспективах вложений в дальневосточный проект многомиллиардных инвестиций.
— Мы планируем встретиться с нашими партнерами и обсудить реализацию совместного проекта по развитию сельского хозяйства региона. Первоначальные инвестиции в проект российской и китайской сторон составляют 13 млрд рублей. И в случае успеха — а мы уверены, что проект действительно будет успешным, — китайцы не исключают возможности вложить в агропромышленный комплекс Дальнего Востока от $2 млрд до $10 млрд, — заявил Чекунков.
В рамках форума обсудят последние тенденции в мировой экономике, угрозу нового финансового кризиса в странах Азии, а также роль развивающихся стран в мировой экономике. По словам ведущего экономиста Азиатского банка развития Вэй Шанцзиня, участникам форума следует уделить повышенное внимание экономической ситуации в странах Азии.
— Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой США, замедление темпов роста китайской экономики и ее реформирование, падение мирового уровня цен повышают вероятность наступления пятого по счету финансового кризиса в странах Азии, — уверен экономист.
На полях форума Боао запланирован и целый ряд дискуссионных площадок по таким темам, как высокие технологии, инновации в промышленности. Участники форума также сосредоточатся на проблемах макроэкономики, политики, на условиях ведения бизнеса.
Азиатский форум Боао учрежден в 2001 году при поддержке китайского руководства с целью создания статусной дискуссионной площадки для Азии, подобной Всемирному экономическому форуму в Давосе. На конференциях форума участвуют действующие и бывшие главы государств и правительств, видные политики и ученые, топ-менеджеры крупнейших международных и национальных компаний.
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