Кризис не отразился на инженерах

Россия лидирует, «производя» в год более 4,5 млн дипломированных специалистов в области машиностроения, производства и строительства. Таковы данные исследования, проведенного Всемирным экономическим форумом, пишет Деловая газета "Золотой Рог". На втором месте - США.

Но даже такие хорошие цифры по выпускникам не дают возможности обеспечить в России все потребности коммерческих и госструктур в найме технических специалистов и инженеров. Так что безработица им не грозит, если помимо диплома у них есть и профессиональный опыт. Как и специалистам ИT-сферы. Благодаря запуску программы импортозамещения программного обеспечения отрасль ИT продолжит активно развиваться. Плюс online-коммерция, которая специализируется на всем, начиная от продажи товаров и заканчивая образованием. Это направление переживает сегодня сильнейший бум.

В банковской сфере хоть и непростой период, но не иссякнет спрос на риск-менеджеров, сотрудников collection (сбор просроченной задолженности), compliance (соответствие законодательству) и тех же ИТ-специалистов. Банки испытывают двойное давление: со стороны рынка и ЦБ, поэтому без лучших профессионалов не обойтись.

В здравоохранении заинтересованы в фармацевтах, микробиологах, химиках, биотехнологах и профессионалах в области нанотехнологий. Сохраняется дефицит младшего медперсонала, как, впрочем, и врачей, в основном для коммерческих клиник.

Достаточно уверенно могут чувствовать себя работники компаний, которые относятся к производству и продаже товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарств. Как правило, снижение спроса для этих индустрий не заходит слишком далеко. Устойчиво стоят на ногах и предприятия, имеющие господдержку или доступ к госзакупкам. Это в первую очередь касается компаний, занятых в ВПК и на строительстве дорог.

В выигрыше от кризиса, как это ни парадоксально, пребывает весь образовательный бизнес, который работает на двух ключевых направлениях. В сфере дополнительного образования - на возможности получить новую специальность, расширить зону компетентности. И в сфере корпоративного обучения - на перспективе воспитания внутри компании эффективных линейных сотрудников и руководителей.

Все сложнее будет найти хорошую работу молодым специалистам - выпускникам вузов без опыта работы.

Им и раньше было трудно устроиться на службу из-за того, что работодатель хочет получить уже компетентного сотрудника, которого не надо учить или переучивать.

А сейчас на пятки молодежи наступают пенсионеры. Уровень занятости среди пожилых растет, сейчас он достиг почти 30%.

Спрос на хорошие должности среди пенсионеров настолько велик, что они готовы выполнять даже работу, предназначенную для молодых людей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.