Дальний Восток продолжает терять кадры

Основной акцент в обеспечении экономики региона кадрами сегодня делается не только на привлечении, но и на удержании специалистов

Кадровой ситуации на Дальнем Востоке экономисты давно дали определение экономической деградации, подтверждая свое мнение цифрами: за 25 лет из региона уехало более 2 млн человек. Сегодня, когда для развития бизнеса на территории создаются разного рода преференции, кадровое обеспечение новых производств и отраслей становится поистине главной стратегической задачей государства.

Отток пока продолжается

Несмотря на то что декларация особых условий для дальневосточников идет уже достаточно давно и на всей территории ДФО есть интересные многообещающие проекты, на приросте населения это пока значительным образом не сказалось. И хотя многие регионы отрапортовали по итогам года, что рождаемость превысила смертность, данные Росстата за 2015 год пока показывают убыль населения. По итогам прошлого года из дальневосточных территорий только Республика Саха (Якутия) увеличила численность населения на 0,31% (+2979 человек). Все остальные 8 регионов продолжали терять жителей. Согласно рейтингу динамики численности населения, составленному РБК и включающему в себя все 85 российских регионов, на 43 месте оказался Сахалин, снизивший численность населения на 0,2%. За ним идут Приморский край (-0,22% и 45-е место), Камчатка (-0,3%, 51-е место) и Хабаровский край (-0,35%, 55-е место).

У остальных регионов ДФО показатели еще хуже. Население Амурской области за год сократилось на 0,51% - 66-е место. На Чукотке - минус 0,77%, 76-е место. А Магаданская область и ЕАО заняли два последних места в рейтинге - 84 и 85 соответственно. На Колыме стало на 1,21% меньше жителей, а в Еврейской автономной области - на 1,22%.

Как комментируют специалисты рынка труда, данная ситуация вызвана не только старением населения и низкой рождаемостью. Продолжается отток населения из региона. Только в 2014 году превышение числа уехавших из региона над числом приехавших составило 24 752 человека. В то же самое время население Центрального федерального округа приросло почти на 216 900 человек.

К причинам, провоцирующим утечку мозгов из региона, эксперты относят суровый климат в северных районах, слабую базу подготовки в местных вузах, невозможность сделать карьеру и достичь определенного профессионального уровня. Но один из главных минусов - несоответствие зарплат уровню цен. Несмотря на то что средняя заработная плата в регионе - одна из самых высоких в России и, по предварительным данным, за 2015 год составила 49 981 рубль (+47% к среднероссийской), она практически нивелируется текущими расходами жителей: стоимость потребительской корзины в регионе более чем на 40% выше, чем в среднем по России.

Среди причин, провоцирующих отток населения, эксперты также называют низкий уровень социальной инфраструктуры, незначительные объемы ввода жилья, в том числе и ведомственного: большинство работодателей не могут обеспечить нуждающихся работников квартирами.

Предложение не соответствует спросу

Если говорить о ситуации на рынке труда, то в целом по региону, согласно данным служб занятости населения, ее вполне можно назвать благополучной: напряженности на рынке труда не наблюдается, а численность официально зарегистрированных безработных год от года стабильно снижается. По данным на конец 2015 года, их количество составило по всему Дальневосточному округу 58 099 человек. Самое большое число безработных в Приморье - 16 504 человека, наименьшее - в Магаданской области, Еврейской АО и Чукотском АО.

Но видимое статистическое благополучие еще не показатель сбалансированности рынка труда. Данные выборочных исследований населения по проблемам занятости, например, дают совсем иную картину. Согласно этим исследованиям, численность безработных на конец 2015 года в среднем в округе составила 214 тыс. человек, что почти в три раза больше официально зарегистрированных.

Еще одна глобальная проблема рынка труда региона - несоответствие спроса и предложения. На одного безработного на сегодняшний день в Дальневосточном регионе, по данным служб занятости населения, приходится три вакансии. Но ни на одну из них, как правило, безработные граждане без дополнительного переобучения претендовать не могут: их квалификация и профессиональная сфера зачастую не соответствуют тем требованиям, которые выдвигает работодатель.

О низкой конкуренции между соискателями - то есть недостаточном предложении на рынке труда - говорят и данные портала HeadHunter. Как отмечает руководитель дальневосточного подразделения компании Ксения НЕСТЕРЕНКО, конкуренция среди соискателей ниже, чем в среднем по России, а значит, и выбор у компаний - один из худших по стране.

Тему острого дефицита специалистов того или иного профиля не раз озвучивали в своих выступлениях и руководители дальневосточных территорий.

«В крае нет кадров, обслуживающих действующие авиационные, судостроительные и металлургические предприятия, - заявлял губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. - В базе данных службы занятости около 13 тыс. предложений, из которых 84% - предложения на постоянную работу, 65% - предложения по рабочим специальностям».

Губернатор Чукотского автономного округа Роман КОПИН отмечает, что Чукотка - это один из регионов, который напрямую зависит от освоения своей минерально-сырьевой базы. Однако для реализации проектов нужны не только инвестиции, но и специалисты. Кроме этого, округ нуждается в специалистах бюджетной сферы - медиках, педагогах, ветеринарах.

В Якутии, по словам главы республики Егора БОРИСОВА, самый большой спрос на трудовые ресурсы в таких сферах, как добыча угля и торфа, сырой нефти и природного газа, а также металлических руд.

В Приморье сегодня очень востребованы кадры для судостроения, судоремонта, сельского хозяйства, машиностроения, транспортного комплекса, сферы обслуживания, нефтехимической промышленности, энергетики, строительства, информационных технологий и связи. Уже в этом году потребность Приморья в трудовых ресурсах, по оценке специалистов, составит дополнительно 14 тыс. человек.

Обобщить потребности региона в кадрах взялось Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, составив перечень специальностей, которые будут востребованы экономикой Дальнего Востока в период с 2016 по 2021 годы. В него вошли 598 профессий.

«В справочнике содержится информация о текущем и перспективном спросе на 2016-2017 годы, обобщающая потребности ведущих компаний по регионам. В зависимости от профиля деятельности компаний отличается и спрос на специалистов в тех или иных отраслях, - говорит директор Агентства по развитию человеческого капитала Валентин ТИМАКОВ. - Если посмотреть на выборку наиболее востребованных профессий по четырем субъектам - Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область и Еврейская АО, - то в список на ближайшие два года вошли автомеханик, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель грузового автомобиля, машинист дорожных и строительных машин, оператор котельной установки, горный инженер, лаборант химического анализа и другие. Наиболее востребованные специалисты - это оператор производственных линий, электрогазосварщик, энергетик, инженер-конструктор и инженер-механик, специалист по взрывным работам».

Местную молодежь - в нужное русло

Обеспечивать потребности дальневосточных предприятий планируется в первую очередь за счет тех кадров, которые есть на Дальнем Востоке. Их необходимо закрепить, дав им нужное для экономики региона образование, заинтересовав интересной и высокооплачиваемой работой и комфортными условиями труда.

Первым звеном на этом пути становится система профессионального образования. Однако ситуация в сфере среднего профобразования региона оставляет желать лучшего. И даже не потому, что учебные заведения не всегда имеют хорошую материально-техническую базу и кадровый состав для подготовки профессионалов, отвечающих требованиям рынка труда, - над этим работа в регионах как раз ведется, и реформирование системы СПО уже дает определенные плоды. Самая большая проблема, по мнению экспертов, - в низкой мотивации тех, кто приходит учиться рабочим профессиям.

«Мы проанализировали ситуацию по техникумам, и оказалось, что у нас в регионе около 40 учебных заведений, которые готовят рабочие специальности, - говорит Валентин Тимаков. - В них поступает 37 тыс. студентов ежегодно, заканчивает - 20 тыс. А на предприятия идет меньше 3 тыс. Поэтому, на наш взгляд, сегодня очень важен вопрос профориентации: прежде чем молодые люди пойдут в техникум, они должны получить первое представление о той работе, которая их ждет, об условиях работы, о зарплате. Поэтому вопросами профессиональной ориентации молодежи агентство будет заниматься очень активно».

Центрами деловой активности в отношении кадрового потенциала региона должны стать и службы занятости населения - их решено переформатировать, «перезагрузить», приблизить к потребностям работодателей. Пока, к сожалению, большой роли в формировании цивилизованного рынка труда в регионе, стимулировании внутрирегиональной мобильности и привлечении кадров из других регионов они не играют.

«Региональные службы занятости не представляют реальную картину рынка труда, - считает глава Роструда Всеволод ВУКОЛОВ. - Продукт службы занятости - это все-таки качество вакансий и потребность в этих вакансиях в регионе. Дальний Восток является лакмусовой бумажкой в этом плане. Здесь сформированы передовые инструменты, которые позволяют продвигать развитие экономики и социальной сферы. Однако при этом службы занятости в этот процесс практически не включены».

Особенно настораживает специалистов ситуация по переобучению граждан. В условиях, когда на рынке труда присутствует несоответствие требований работодателя и качества предлагаемой рабочей силы, государственный орган снижает объемы предоставления услуг, которые призваны устранить подобный дисбаланс. А это говорит о том, что полной ситуацией на рынке труда службы занятости региона не владеют.

На всероссийском совещании, которое прошло в конце прошлого года в Хабаровске, было решено в течение 2016 года провести полную перезагрузку центров занятости в регионах - настроить их на работу с онлайн-ресурсами, стимулирование внутрирегиональной миграции и переобучение в соответствии с требованиями регионального рынка труда.

Полную версию обзора читайте в мартовском номере журнала «Дальневосточный капитал».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.