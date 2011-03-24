С Западного побережья США во Владивосток за 12 дней

Компания «Транснет» объявляет об открытии прямой судоходной линии с Западного побережья США на Владивосток.

Принимаются к отправке все виды колесной, строительной, тяжелой техники, легковые автомобили, катера, лодки, яхты на трейлерах и другие виды самоходных средств передвижения. Первый рейс - 22 марта из порта Лос-Анджелес, 26 марта из порта Грейс Харбор. Транзитное время до Владивостока -12 дней.

Дополнительная информация по телефонам: (4232) 30-17-19, (914) 681-9985