Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Сахалинские производители представили свою продукцию на выставке пищевой продукции в Саппоро на острове Хоккайдо
24 Февраля 2014, 18:37 | Дальний Восток
По итогам выставки в Японии сахалинские предприниматели получили предложения о сотрудничестве.
В рамках подписанного в апреле 2013 года в Токио соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией пищевой промышленности Хоккайдо делегация островного региона во главе с заместителем председателя Правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным приняла участие в ежегодной выставке производителей пищевой продукции Хоккайдо, которая проходила 20-21 февраля в Саппоро, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.
В состав делегации, кроме представителей ряда компаний региона, вошли сотрудники областного министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия, агентства ветеринарии, министерства инвестиций и внешних связей, агентства по рыболовству, депутаты Сахалинской областной Думы. На сахалинском стенде области представили свою продукцию предприятия рыбопромышленного комплекса (ООО «Паллада», ООО «Приморская рыбопромышленная компания», ООО «Пятиречье», ИП «Ренжин», ИП А. Н. Прохоревич, рыболовецкий колхоз имени Ленина), пищевой промышленности (ОАО «Колос», ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат», ООО «Сахалинский кондитер-2»), сельского хозяйства (ОАО «Тепличный», СПК «Соколовский»). Выставку посетили почти три тысячи человек. Впервые им удалось не только ознакомиться с сахалинской продукцией, но и продегустировать некоторые ее образцы – пиво и безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбо- и морепродукты. По итогам выставки сахалинские предприниматели получили предложения о сотрудничестве.
Глава делегации Сергей Карепкин встретился с вице-губернатором префектуры Хоккайдо Ёсихиро Ямая. Они обсудили итоги и перспективы сотрудничества в рамках нового пятилетнего Плана развития экономических и дружественных связей, подписанного губернаторами двух регионов в сентябре 2013 года.
Представители областной делегации приняли участие в совещании с Ассоциацией пищевой промышленности Хоккайдо, а также провели комплексные переговоры по вопросам создания на территории Сахалинской области центра стажировок по подготовке специалистов для рыбной отрасли. Также речь шла о приобретении теплиц, реализации проектов по модернизации картофелехранилища в поселке Березняки и по строительству овощехранилища с применением японских энергосберегающих технологий.
Автор:
Новости тематики
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Кадры для промышленности
- На Чукотке намерены производить уникальный для региона продукт
- Летчиков просят подвинуться
- "Якутцемент" запустил третью технологическую линию по производству цемента
- Российский и корейский бизнес нашли общий язык во Владивостоке
- Сахалинская ярмарка победила во всероссийском конкурсе "Торговля России-2018"
- Франция хочет стать ближе к Сахалину
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов
Loading...