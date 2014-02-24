Сахалинские производители представили свою продукцию на выставке пищевой продукции в Саппоро на острове Хоккайдо

По итогам выставки в Японии сахалинские предприниматели получили предложения о сотрудничестве.

В рамках подписанного в апреле 2013 года в Токио соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией пищевой промышленности Хоккайдо делегация островного региона во главе с заместителем председателя Правительства Сахалинской области Сергеем Карепкиным приняла участие в ежегодной выставке производителей пищевой продукции Хоккайдо, которая проходила 20-21 февраля в Саппоро, сообщает официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области.

В состав делегации, кроме представителей ряда компаний региона, вошли сотрудники областного министерства сельского хозяйства, торговли и продовольствия, агентства ветеринарии, министерства инвестиций и внешних связей, агентства по рыболовству, депутаты Сахалинской областной Думы. На сахалинском стенде области представили свою продукцию предприятия рыбопромышленного комплекса (ООО «Паллада», ООО «Приморская рыбопромышленная компания», ООО «Пятиречье», ИП «Ренжин», ИП А. Н. Прохоревич, рыболовецкий колхоз имени Ленина), пищевой промышленности (ОАО «Колос», ЗАО «Корсаковский хлебокомбинат», ООО «Сахалинский кондитер-2»), сельского хозяйства (ОАО «Тепличный», СПК «Соколовский»). Выставку посетили почти три тысячи человек. Впервые им удалось не только ознакомиться с сахалинской продукцией, но и продегустировать некоторые ее образцы – пиво и безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбо- и морепродукты. По итогам выставки сахалинские предприниматели получили предложения о сотрудничестве.

Глава делегации Сергей Карепкин встретился с вице-губернатором префектуры Хоккайдо Ёсихиро Ямая. Они обсудили итоги и перспективы сотрудничества в рамках нового пятилетнего Плана развития экономических и дружественных связей, подписанного губернаторами двух регионов в сентябре 2013 года.

Представители областной делегации приняли участие в совещании с Ассоциацией пищевой промышленности Хоккайдо, а также провели комплексные переговоры по вопросам создания на территории Сахалинской области центра стажировок по подготовке специалистов для рыбной отрасли. Также речь шла о приобретении теплиц, реализации проектов по модернизации картофелехранилища в поселке Березняки и по строительству овощехранилища с применением японских энергосберегающих технологий.