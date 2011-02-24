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На Дальневосточной железной дороге внедряются современные технологии теплосбережения
Участки дирекции по тепловодоснабжению Дальневосточной железной дороги для обустройства теплотрасс начали активно использовать изготовленные из пенополиуретана теплоизоляционные скорлупы. Монтаж пенополиуретановых скорлуп отличается низкой трудоемкостью и высокой производительностью, что сокращает время монтажа в 5-6 раз по сравнению с традиционными утеплителями. Новая теплоизоляция имеет и другие преимущества: уменьшение теплопотерь в трубопроводах в 2-4 раза; увеличение срока службы теплоизоляционного покрытия до 25-30 лет; возможность многоразового использования; быстрый доступ к поврежденным участкам трубопровода.
Главный инженер дирекции по тепловодоснабжению Михаил Мизенин отметил, что опытная эксплуатация теплотрасс с новым покрытием доказала свою эффективность, в планах дирекции предусмотрено использование теплоизоляционных скорлуп на всех участках по тепловодоснабжению, особенно в сложных климатических условиях Северного широтного хода.
В целях получения наибольшего экономического эффекта планируется освоить производство пенополиуретановых скорлуп непосредственно на участках дирекции. Во второй половине 2011 года будет осуществлен монтаж первой установки по изготовлению скорлуп методом литья на Уссурийском участке тепловодоснабжения, имеющем наиболее разветвленную и протяженную сеть теплоснабжения. На реализацию этого инвестиционного проекта выделено около 2 млн рублей, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
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