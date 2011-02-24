С новым налоговым годом! Часть 2

(Окончание. Начало в №3)

Льготы председателю!

Обстоятельства уплаты ЕСН также скорректировали. Ранее доходы всех членов крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) освобождались от рассматриваемого налога в течение пяти лет, начиная с года регистрации хозяйства. С 1 января 2008 г. эта льгота будет относиться только к главе КФХ.

В новом году от уплаты ЕСН освобождаются организации, индивидуальные предприниматели и физлица, не признаваемые таковыми. Единственное условие - осуществление выплат и иных вознаграждений, не превышающих в течение налогового периода 100 000 руб. на каждое физическое лицо, которое является инвалидом.

Благодаря дополнениям, внесенным в п. 8 ст. 243 НК РФ, ЕСН с выплат в пользу физлиц, занятых в обособленных подразделениях российских организаций, расположенных за пределами РФ, будет уплачиваться по местонахождению головной организации.

НДС-льготники

Несмотря на то, что все последние нововведения по НДС больше походили на "закручивание гаек", закон от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ привнес в главу 21 кодекса новые операции, которые данным налогом не облагаются. Интеллектуалы, а вместе с ними и точные технологии получили послабление. К ним отнесли секреты производства (ноу-хау), а также исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и др. С 2008 г. освобождается от обложения НДС выполнение НИОКР.

Помимо всего прочего, в Налоговом кодексе появилось освобождение от необходимости облагать НДС уступку (приобретение) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров займа (в денежной форме) или кредитного договора. И чтобы все налогоплательщики, независимо от размера выручки, имели в виду: налоговым периодом по НДС признали квартал.

Прибыльные вы наши

Законодатель потрафил и товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищным, садоводческим, садово-огородным, гаражно-строительным (ГСК), жилищно-строительным (ЖСК) и иным специализированным потребительским кооперативам. С нового года указанные некоммерческие организации могут формировать резерв на проведение ремонта, капремонта общего имущества за счет специальных отчислений, а не за счет взносов и пожертвований. Такие отчисления не должны включаться в налоговую базу по налогу на прибыль (пп. 1 п. 2 ст. 251 НК РФ в новой редакции). Действие этой поправки распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.

С 1 января 2008 г. с 10 до 15 тыс руб. в год увеличится максимальная сумма страховых взносов по упомянутым в нашей статье договорам страхования, которую организация может учесть в составе расходов при расчете налога на прибыль за налоговый период (абз. 10 п. 16 ст. 255 НК РФ).

Организации, имеющие на территории одного субъекта Российской Федерации несколько обособленных подразделений, вправе не распределять прибыль по каждому из них, а уплачивать налог в бюджет субъекта РФ через одно подразделение.

Амортизация особняком

С 10 до 20 тыс. руб. увеличен размер первоначальной стоимости, при которой имущество признается основным средством, подлежащим амортизации. Таким образом, если компания приобретает основное средство, стоимость которого 20 тыс. руб. или меньше, то его можно не относить в состав амортизируемого имущества, а сразу признать затраты на его приобретение как материальные расходы (подп. 3 п. 1 ст. 254 НК). Стоит заметить, что к амортизируемому имуществу относятся не только основные средства, но и нематериальные активы.

С 1 января 2008 г. первоначальная стоимость легковых автомобилей, по которым нужно применять понижающий коэффициент, увеличивается с 300 до 600 тыс. руб., а пассажирских микроавтобусов - с 400 до 800 тыс. руб. И с этого года предприятия вправе прекратить применение понижающего коэффициента по уже амортизируемым легковым автомобилям и пассажирским "микрикам" с первоначальной стоимостью, соответствующей указанным величинам.

Человек, земля, имущество

Новый год принес новую редакцию определения движимого и недвижимого имущества, которое учитывается на балансе в качестве объектов основных средств. Указанная характеристика теперь не распространяется на имущество, переданное в доверительное управление капиталом либо приобретенное в рамках договора доверительного управления. Оно подлежит налогообложению у учредителя доверительного управления. А обязанность по уплате налога в отношении имущества паевого инвестиционного фонда с 1 января 2008 г. будет возложена не на учредителя доверительного управления, а на управляющую компанию. Подобная поправка значится в ст. 378 НК РФ.

Земля также не осталась без внимания. К примеру, порядок доведения до сведения налогоплательщиков информации о кадастровой стоимости земельных участков будет определяться Правительством РФ (п. 14 ст. 396 НК РФ). Второе. Если земельный участок используется для ведения жилищного строительства, при расчете земельного налога следует применять повышающие коэффициенты. И третье, приятное. Организации и предприниматели, закончившие жилищное строительство (кроме индивидуального), в течение трех лет имеют право на возврат части земельного налога, уплаченного ранее.