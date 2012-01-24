Гендиректора «Газпром инвест Восток» нашли в Томске

Генеральным директором заказчика инвестиционных проектов на востоке России ООО «Газпром инвест Восток» назначен главный инженер - первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Томск» Вячеслав МИХАЛЕНКО.

Напомним, что прежний руководитель «Газпром инвест Востока» Виталий МАРКЕЛОВ перешел в администрацию «Газпрома» на должность зампреда правления после отставки Александра АНАНЕНКОВА, пролоббировавшего в правительстве сооружение газопроводной системы Сахалин - Хабаровск - Владивосток стоимостью около полутриллиона рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».