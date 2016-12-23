В Амурской области начинается строительство пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ

24 декабря будет дан старт строительству пограничного мостового перехода через реку Амур, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".

3 сентября 2015 года в г. Пекин (КНР) был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о совместном строительстве моста через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск - Хэйхэ от 26 июня 1995 года, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Амурской области.

Документом была предусмотрена новая организационно-финансовая модель реализации проекта, а именно создание на паритетной основе совместной российско-китайской компании, с которой Правительством Амурской области и Народным Правительством провинции Хэйлунцзян будет заключен концессионный договор на создание и дальнейшую эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода.

После завершения строительства пограничный мостовой переход станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.

18 ноября 2015 года в г. Харбин (КНР) губернаторами Амурской области и провинции Хэйлунцзян был утвержден план-график реализации проекта (в форме подписания Протокола переговоров).

Общая длина подъездных дорог и моста составит порядка 20 км. Общая длина основного моста – 1283,8 м, ширина – 14,5 м. Тип моста - вантовый мост с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой.

По проекту срок строительства составляет 3 года. В 2019 году объект будет сдан в эксплуатацию, и по мосту начнется движение автотранспорта.

Журнал "Дальневосточный капитал".