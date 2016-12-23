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Сахалин в 2016 году увеличил экспорт газа, угля и водных биоресурсов в Китай в три раза
Экспорт товаров в Китай с Сахалина в 2016 году вырос в три раза, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказала заместитель начальника Сахалинской таможни по экономической деятельности Елена Терех на пресс-конференции.
"Китай – лидер по росту экспорта с Сахалина. Поднебесная активно закупает сахалинский газ, уголь и водные биологические ресурсы", — сказала Терех.
Всего внешнеторговый оборот Сахалинской области в уходящем году составил 5,493 миллиарда долларов, что почти на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в 2015 году. Причина сокращения – в снижении стоимости газа. Объемы поставок голубого топлива выросли, а доходы от его продажи упали.
Грузооборот между Сахалинской областью и иностранными контрагентами вырос на 15% и составил 14,5 миллиона тонн. На 30% сократился объем ввоза товаров в рамках соглашения о разделе продукции. Упали поставки водных биологических ресурсов, морепродуктов, лома черных металлов на экспорт. Возрос экспорт угля, торфа и газа в среднем на 20%.
Основными контрагентами Сахалинской области являются страны АТЭС, на них приходится 83% торгового оборота региона, а именно 4,596 миллиарда долларов. Самые крупные партнеры – Япония, Южная Корея и США.
За год на 11% до 5,5 миллиона долларов выросли показатели во взаимной торговле Сахалинской области со странами Евразийского экономического союза, в особенности с Белоруссией.
Импорт товаров в Сахалинскую область по итогам года вырос на 26%. Прежде всего, за счет закупки морских судов. В регион ввезено 12 крупнотоннажных рефрижираторных морских судов.
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