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Сахалин в 2016 году увеличил экспорт газа, угля и водных биоресурсов в Китай в три раза

23 Декабря 2016, 15:52 | Дальний Восток

Экспорт товаров в Китай с Сахалина в 2016 году вырос в три раза, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости. Об этом рассказала заместитель начальника Сахалинской таможни по экономической деятельности Елена Терех на пресс-конференции.

"Китай – лидер по росту экспорта с Сахалина. Поднебесная активно закупает сахалинский газ, уголь и водные биологические ресурсы", — сказала Терех.

Всего внешнеторговый оборот Сахалинской области в уходящем году составил 5,493 миллиарда долларов, что почти на 1,5 миллиарда долларов меньше, чем в 2015 году. Причина сокращения – в снижении стоимости газа. Объемы поставок голубого топлива выросли, а доходы от его продажи упали.

Грузооборот между Сахалинской областью и иностранными контрагентами вырос на 15% и составил 14,5 миллиона тонн. На 30% сократился объем ввоза товаров в рамках соглашения о разделе продукции. Упали поставки водных биологических ресурсов, морепродуктов, лома черных металлов на экспорт. Возрос экспорт угля, торфа и газа в среднем на 20%.

Основными контрагентами Сахалинской области являются страны АТЭС, на них приходится 83% торгового оборота региона, а именно 4,596 миллиарда долларов. Самые крупные партнеры – Япония, Южная Корея и США.

За год на 11% до 5,5 миллиона долларов выросли показатели во взаимной торговле Сахалинской области со странами Евразийского экономического союза, в особенности с Белоруссией.

Импорт товаров в Сахалинскую область по итогам года вырос на 26%. Прежде всего, за счет закупки морских судов. В регион ввезено 12 крупнотоннажных рефрижираторных морских судов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: РИА Новости
Теги: пресс-конференция  уголь  международное сотрудничество  Япония  экономика  торговля  биоресурсы  импорт  итоги  Дальний Восток  газ  китай  США  таможня  ВЭД  Сахалин  экспорт 



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