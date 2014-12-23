Дальний Восток входит в новый год на скорости 4G+

Об основных итогах уходящего года «Золотому Рогу» рассказал Андрей Левыкин, директор Дальневосточного филиала «МегаФона»

Продолжающийся бурный рост мобильного интернета и распространение технологии 4G/LTE - основной тренд 2014 года на рынке мобильной связи. Передача данных по-прежнему остается драйвером роста для операторов связи. Об основных итогах уходящего года «Золотой Рог» поговорил с Андреем Левыкиным, директором Дальневосточного филиала «МегаФона» - компании, первой из операторов «большой тройки» начавшей строить в России, и в том числе на Дальнем Востоке, сначала 3G, а затем 4G-сети.

- Андрей Борисович, развитие мобильного интернета - это общий мировой тренд в телеком-индустрии. Насколько Дальний Восток встроен в этот процесс? Насколько активно люди, живущие здесь, бизнес, работающий в регионе, пользуются услугами мобильной передачи данных?

- Судите сами. По данным компании Cisco, одного из лидеров IT-индустрии, суммарный мобильный трафик в мире за 2013 - 2015 годы вырастет в три раза. Это прогноз. Для сравнения приведу такие данные. В сети «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири объем мобильного трафика за 2012 - 2014 годы вырос в 2,7 раза. В Приморском крае трафик с начала года вырос на 75%.

Цифры впечатляющие, и они говорят, что современные коммуникационные технологии дальневосточниками очень востребованы. Во-первых, сама глобальная сеть сегодня стала неотъемлемой частью нашей жизни, давая огромные возможности для решения самых разных повседневных вопросов: общения, шопинга, обучения, развлечений. Во-вторых, мобильные устройства, которые позволяют выходить в сеть, в первую очередь смартфоны и планшеты, стали гораздо доступнее, как и тарифы на связь. И «МегаФон» приложил к этому немалые усилия.

В итоге доля смартфонов на сегодняшний день уже составляет около 50% всех продаваемых устройств в наших салонах связи. Взрывной рост показали продажи планшетов - за 9 месяцев этого года почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2013-го - и модемов 4G (рост в 5 раз). И в лидерах продаж среди смартфонов и планшетов - устройства «МегаФон Login».

Нельзя не отметить и увеличение в этом году числа устройств, поддерживающих 4G. Только в интернет-магазине «МегаФон» их более 70. Для примера, всего два с половиной года назад, когда мы впервые на Дальнем Востоке запустили 4G в Приморском крае, эту технологию в нашей стране поддерживали только модем и роутер под брендом «МегаФон».

- Согласитесь, от всего разнообразия мобильных устройств, какими бы характеристиками они ни обладали, проку мало, если нет сетей, в которых они могли бы работать. Насколько дальневосточники сегодня обеспечены качественной современной связью?

- Это, конечно, так. Поэтому мы активно занимаемся строительством сетей в регионе - и оптоволоконных линий, и радиосети. Общая протяженность наших оптоволоконных линий связи в этом году выросла на 40%. При этом протяженность магистральных ВОЛС выросла в два раза. Волоконно-оптические линии связи являются базисом для дальнейшего развертывания 4G/LTE. И сегодня более 60% городских базовых станций «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири подключено к оптоволокну.

Наша мобильная сеть растет за счет строительства новых базовых станций и модернизации уже существующих. За последние полтора года количество базовых станций 2G и 3G в регионе увеличилось на 20%, 4G - выросло в четыре раза. В 2014 году к дальневосточным регионам, в которых действует сеть 4G+ «МегаФон», добавились Еврейская автономная область, Амурская область и Республика Саха (Якутия). В Хабаровском крае сеть четвертого поколения появилась в Комсомольске-на-Амуре. В Хабаровске в этом году мы успешно протестировали технологию LTE-Advanced, получив скорости передачи данных в сети свыше 260 Мбит/с.

На сегодняшний день объединенная сеть «МегаФона» и «Скартела» (бренд Yota) имеет объективное преимущество по скоростям и зоне покрытия 4G и 3G перед сетями конкурентов в России. Скорость интернет-доступа напрямую связана с шириной частотного спектра. Объединив на первом этапе частотные возможности «МегаФона» и «Скартела» в диапазоне 2600 МГц, наша компания получила непрерывный частотный спектр в 40 МГц - это в четыре раза больше, чем у любого из конкурентов.

- Накануне Нового года традиционный вопрос: как «МегаФон» собирается справляться с пиковыми нагрузками?

- Для того чтобы обеспечить абонентам качественную и надежную связь в новогодние праздники, проводится колоссальная подготовительная работа. Проводится плановое расширение магистральных каналов, радиосети и сети сигнализации. Надежность работы сети обеспечивается резервированием всех критически важных элементов и подсистем, а также каналов связи.

В новогоднюю ночь в час наибольшей нагрузки мы ожидаем увеличение голосового трафика на 60% по сравнению с обычным среднестатистическим максимумом. При этом в отдельных местах такой рост может быть многократным. Повышенное внимание мы уделяем местам массовых гуляний. Наращивается емкость отдельных базовых станций, обслуживающих центральные площади и скверы.

Все эти меры позволят обеспечить бесперебойное функционирование сети, а в случае возникновения непредвиденных ситуаций оперативный и дежурный персонал всегда находится в полной готовности к их устранению.

И я желаю всем встретить Новый год на связи с родными и близкими, как бы далеко они ни находились. Ведь наша работа и заключается в том, чтобы сокращать расстояния между людьми.

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Дмитрий ТЮЛЕНИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.