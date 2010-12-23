"Хитачи" присматривается к Приморью

Приморье стало конечной точкой рабочей поездки представителей компании "Хитачи Констракшн Машинери", выбирающих в России площадку под строительство завода по сборке экскаваторов. До этого японские бизнесмены побывали в Санкт-Петербурге, Калининграде и Новороссийске.

Один из крупнейших мировых производителей строительной техники, и в том числе мощных гидравлических экскаваторов, давно поставляет свою продукцию на российский рынок. В последние годы спрос стабильно растет, и компания начала изучать вопрос о строительстве завода в России. Речь идет о сборке около 3 тыс. экскаваторов в год (каждый гусеничный экскаватор имеет вес от 20 до 45 тонн).

Как сообщил ДДГ "ЗР" председатель комитета по инвестициям администрации Владивостока Николай МАТВИЕНКО, требования при выборе стройплощадки - это близость портов или транспортно-логистических комплексов, земельный участок площадью 20-25 га, наличие железнодорожного подъезда, энергообеспечение (не менее 5 Мвт).

Заводу потребуется принять на работу примерно 500 квалифицированных специалистов. Не менее важным является и вопрос обеспечения предприятия сырьем, прежде всего - высококачественным стальным листом, необходимым для изготовления ковшей, стрел, базы ходовой части, литьем для гусеничных траков, противовесов и т.д. Сейчас изучается вопрос размещения соответствующих заказов на металлургических предприятиях региона. А из Японии планируется поставлять только высокотехнологичные комплектующие. Если на российском рынке необходимой продукции не окажется, проблему сможет закрыть Китай, и в этом плане близость к Приморью может оказаться решающей при принятии решения о строительстве в его пользу. Если это случится, компания вложит в стройку около $50 млн (оценочно).

Представители "Хитачи Констракшн Машинери" осмотрели площадки во Владивостоке, Артеме, Находке и Славянке. Ориентировочно решение о выборе места будет принято через 3-4 месяца, и тогда уже в 2010 г. завод начнет их производство.

Если "Хитачи предпочтет Приморье, это будет уже второе сборочное производство в крае. Напомним, что в апреле в Артеме технохолдинг SUMOTORI начал сборку грузовиков HINO. Правда, там речь идет о доукомплектации: установке бортов, промтоварных и рефрижераторных фургонов и т.п., а "Хитачи" намерена организовать более сложное производство.