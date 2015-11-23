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Муниципалитетам ДФО помогут расшевелить бизнес
Эксперты призывают приморские муниципальные образования активнее развивать бизнес-среду и предлагают поддержку в этом деле
До конца ноября у дальневосточных муниципалитетов есть возможность поучаствовать в актуальном пилотном проекте по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность. Это важно для любого муниципального образования, особенно для небольших поселений, где люди боятся пускаться в самостоятельное бизнес-плавание и элементарно не знают, с чего начать и стоит ли вообще это делать, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В марте 2015 года Дальневосточный научный центр местного самоуправления (ДВНЦМС) подготовил проект «Предпринимательство как экономическая основа местного самоуправления» и представил его на конкурс проектов, который проводил Фонд ИСЭПИ. В результате победы в конкурсе в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп ДВНЦМС получил грант для реализации данного проекта на территории Дальневосточного федерального округа.
Каковы особенности проекта, кто может в нем участвовать, и к каким результатам это должно привести, деловой газете «Золотой Рог» рассказала руководитель Дальневосточного научного центра местного самоуправления (ДВНЦМС), член Научно-консультативного совета Общественной палаты России Нина ПОЛИЧКА.
- Нина Петровна, в чем суть вашего проекта?
- Как известно, в Федеральном законе № 131 говорится о том, что местное самоуправление отвечает за то, чтобы на территории муниципального образования реализовывалось как можно больше различных услуг - коммунальных, социальных и т.д., - обеспечивающих жизнедеятельность людей и определяющих качество их жизни. К сожалению, создаваемые органами местного самоуправления МУПы и муниципальные учреждения зачастую работают неэффективно. Поэтому для того, чтобы оказываемые ими услуги были качественными и недорогими, на рынок должны прийти другие поставщики, не муниципальные. И вот когда начнется настоящая конкуренция, тогда и произойдут такие феномены, как снижение цены и повышение качества. А для этого, повторюсь, надо активно вовлекать в предпринимательство местное население и оказывать свежеиспеченным предпринимателям поддержку. Другого пути развивать территории, особенно небольшие, нет. Никакие инвесторы в глубинку не придут и никакие фабрики-заводы, на которых могло бы работать местное население, не построят. Единственный выход для территории – если люди сами начнут создавать рабочие места. Поэтому первая и главная задача – побудить к этому население.
В 49-й статье 131-ФЗ говорится, что «экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований». Но на самом деле экономической основой местного самоуправления могут и должны стать предпринимательство и некоммерческая деятельность жителей.
- Вы уверены, что попытки активного вовлечения населения в предпринимательство найдут у него отклик?
- Уверены, но для этого надо обязательно заниматься пропагандой и популяризацией предпринимательства. Согласитесь, для того, чтобы воспитать одного олимпийского чемпиона в хоккейной команде, надо, чтобы в каждом дворе была хоккейная коробка. Если же мы хотим развивать предпринимательство в больших масштабах, во всех школах должны преподаваться основы самозанятости, чтобы выпускники понимали, чем наемный труд отличается от предпринимательства, и более прицельно выбирали будущую профессию. Так, в Хабаровском крае мы с 2011 года внедряем курс по самозанятости в отдельных школах, второй год по заказу Минобразования Хабаровского края готовим педагогов для преподавания основ самозанятости в местах компактного проживания малочисленных народов. Это не требует никаких дополнительных затрат: за подготовку педагогов платит Минобразования из средств, закладываемых в бюджет на повышение квалификации учителей, нужна лишь политическая воля, чтобы часть этих средств решала актуальные для региона задачи.
- В рамках проекта объявлен конкурс, по итогам которого будут выбраны три пилотных муниципалитета, где начнется реализация ваших мероприятий. Кто может в нем участвовать и каковы критерии отбора?
- Любое муниципальное образование Дальневосточного федерального округа. Будем очень рады видеть приморские территории. Интерес уже есть – например, со стороны поселков Славянка, Ольга. Критерии отбора просты: желание развивать на своей территории предпринимательскую среду и готовность брать определенные обязательства, которые не поддерживаются грантовыми средствами.
Заявки принимаются до 30 ноября, а с 1 января начинается уже работа по внедрению проекта. Для муниципалитетов предусмотрено несколько форм участия. Три образования, прошедшие конкурс, будут участвовать в проекте очень плотно, а остальные, не прошедшие конкурс, будут получать методические материалы.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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