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Награды дальневосточных таможенников нашли своих бизнес-героев
Данный конкурс проходит ежегодно в рамках федерального конкурса «Таможенный Олимп» ФТС России, стартовавшего в 2005 году. В конкурсе шесть номинаций, каждая номинация имела свои критерии оценки деятельности организаций. К примеру, в таких номинациях, как «Лучший экспортер» и «Лучший импортер», учитывались объем внешнеторгового оборота, сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей и сборов за 2011 год, отсутствие правонарушений таможенного законодательства.
Организаторы мероприятия ставят задачей этого конкурса стимулирование деятельности, направленной на развитие международной торговли, внедрение передовых информационных технологий и стандартов в области таможенного дела, обеспечение прозрачности совершаемых операций и соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации, а также обеспечение общественно доступного и очевидного для потенциальных клиентов выбора надежных партнеров в области таможенного дела.
Такими организациями на сегодняшнее время зарекомендовали себя победители конкурса:
В номинации «Лучший экспортер»:
ООО «Хабаровская топливная компания» (г.Хабаровск);
ОАО «Турниф» (г.Владивосток);
ООО «Афина-ДВ» (г.Владивосток);
В номинации «Лучший импортер»:
ООО «Соллерс - Дальний Восток» (г.Владивосток);
ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (г.Хабаровск);
ЗАО «Саммит моторс Владивосток» (г. Владивосток);
В номинации «Лучший таможенный представитель»:
ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» (г.Владивосток);
В номинации «Лучший таможенный перевозчик»:
ЗАО «Фаворит-Сервис» (г.Владивосток);
В номинации «Лучший таможенный IT-интегратор»:
ООО «Декларант Плюс» (г.Владивосток);
Победителей определяла отборочная комиссия ДВТУ. «Те критерии, по которым определялись победители, были действительно жесткими, и я очень рад, что наши лауреаты их преодолели. Мы считаем, что данный конкурс поможет потенциальным клиентам сделать правильный выбор в пользу надежных партнеров в области таможенного дела», - отметил Сергей Пашко.
Надежда САВИНЫХ.
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