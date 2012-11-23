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Награды дальневосточных таможенников нашли своих бизнес-героев

23 Ноября 2012, 13:01 | Дальний Восток

Данный конкурс проходит ежегодно в рамках федерального конкурса «Таможенный Олимп» ФТС России, стартовавшего в 2005 году. В конкурсе шесть номинаций, каждая номинация имела свои критерии оценки деятельности организаций. К примеру, в таких номинациях, как «Лучший экспортер» и «Лучший импортер», учитывались объем внешнеторгового оборота, сумма перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей и сборов за 2011 год, отсутствие правонарушений таможенного законодательства.

Организаторы мероприятия ставят задачей этого конкурса стимулирование деятельности, направленной на развитие международной торговли, внедрение передовых информационных технологий и стандартов в области таможенного дела, обеспечение прозрачности совершаемых операций и соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации, а также обеспечение общественно доступного и очевидного для потенциальных клиентов выбора надежных партнеров в области таможенного дела.

Такими организациями на сегодняшнее время зарекомендовали себя победители конкурса:

В номинации «Лучший экспортер»:

ООО «Хабаровская топливная компания» (г.Хабаровск);

ОАО «Турниф» (г.Владивосток);

ООО «Афина-ДВ» (г.Владивосток);

В номинации «Лучший импортер»:

ООО «Соллерс - Дальний Восток» (г.Владивосток);

ООО «Римбунан Хиджау МДФ» (г.Хабаровск);

ЗАО «Саммит моторс Владивосток» (г. Владивосток);

В номинации «Лучший таможенный представитель»:

ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» (г.Владивосток);

В номинации «Лучший таможенный перевозчик»:

ЗАО «Фаворит-Сервис» (г.Владивосток);

В номинации «Лучший таможенный IT-интегратор»:

ООО «Декларант Плюс» (г.Владивосток);

Победителей определяла отборочная комиссия ДВТУ. «Те критерии, по которым определялись победители, были действительно жесткими, и я очень рад, что наши лауреаты их преодолели. Мы считаем, что данный конкурс поможет потенциальным клиентам сделать правильный выбор в пользу надежных партнеров в области таможенного дела», - отметил Сергей Пашко.

Надежда САВИНЫХ.

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