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"Примтеплоэнерго" и "Приморский водоканал" продаются
23 Ноября 2012, 11:49 | Дальний Восток
Так, планируется преобразовать два крупных краевых государственных унитарных предприятия «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал» в открытые акционерные общества.
В рамках этой программы в следующем году также планируется приватизировать здания ветеринарных участков лечебниц, котельной, гаража в Дальнегорске, Октябрьском и Спасском районах.
По сообщению пресс-служб и информагентств.
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