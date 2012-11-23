"Примтеплоэнерго" и "Приморский водоканал" продаются

Так, планируется преобразовать два крупных краевых государственных унитарных предприятия «Примтеплоэнерго» и «Приморский водоканал» в открытые акционерные общества.

В рамках этой программы в следующем году также планируется приватизировать здания ветеринарных участков лечебниц, котельной, гаража в Дальнегорске, Октябрьском и Спасском районах.

По сообщению пресс-служб и информагентств.

