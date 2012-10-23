Поставки топлива на Дальний Восток предлагают привязать к плану

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. НК "Альянс" выступило инициатором создания своеобразного координационного совета по топливному рынку при участии местных властей.

"Мы предлагаем правительствам регионов (администрации Приморского края, правительствам Хабаровского края и Амурской области) собрать всех частников регионального топливного рынка и общими усилиями составить план на текущий год. Определить, сколько топлива понадобится региону, и кто будет отвечать за поставки этих физических объемов. Например, "Роснефть" обязуется произвести на своем заводе в Комсомольске-на-Амуре определенное количество бензинов и дизтоплива, поставить с Ангарского НПЗ - столько-то. То же самое и в отношении НК "Альянс". Если нужно, мы, со своей стороны, готовы подписать соглашение по объемам поставок", - сообщил руководитель пресс-службы ОАО НК "Альянс" Андрей РУМЯНЦЕВ.

Понятно, что если цена будет регулируемой и заниженной, тот, кто будет завозить топливо по этим правилам, окажется в убытке.

"В таком случае нам интересно прописать в этом документе и формулу цены. Укладывающуюся в реальный ценовой коридор, который не грозит нам убытками при реализации топлива по экономически невыгодной цене. Речь тогда пойдет о том, как раскидать эти убытки между участниками рынка", - отметил менеджер.

Участники рынка считают, что в этом предложении есть очевидные плюсы.

"Выигрыш чисто технический. Когда отдельно взятая компания из Приморья или Хабаровска выбивает ресурс где-нибудь в Омске или Уфе, закупает в итоге несколько цистерн, цепляет их к непонятно какому составу, который по ходу переформировывается несколько раз, цена доставки будет очень высокой. Крупному оператору решить эти проблемы намного проще. Но он должен получить компенсацию за свою работу", - отмечает один из операторов рынка.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".