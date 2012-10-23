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Поставки топлива на Дальний Восток предлагают привязать к плану

23 Октября 2012, 17:45 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 23 октября, ZRPRESS. НК "Альянс" выступило инициатором создания своеобразного координационного совета по топливному рынку при участии местных властей.

"Мы предлагаем правительствам регионов (администрации Приморского края, правительствам Хабаровского края и Амурской области) собрать всех частников регионального топливного рынка и общими усилиями составить план на текущий год. Определить, сколько топлива понадобится региону, и кто будет отвечать за поставки этих физических объемов. Например, "Роснефть" обязуется произвести на своем заводе в Комсомольске-на-Амуре определенное количество бензинов и дизтоплива, поставить с Ангарского НПЗ - столько-то. То же самое и в отношении НК "Альянс". Если нужно, мы, со своей стороны, готовы подписать соглашение по объемам поставок", - сообщил руководитель пресс-службы ОАО НК "Альянс" Андрей РУМЯНЦЕВ.

Понятно, что если цена будет регулируемой и заниженной, тот, кто будет завозить топливо по этим правилам, окажется в убытке.

"В таком случае нам интересно прописать в этом документе и формулу цены. Укладывающуюся в реальный ценовой коридор, который не грозит нам убытками при реализации топлива по экономически невыгодной цене. Речь тогда пойдет о том, как раскидать эти убытки между участниками рынка", - отметил менеджер.

Участники рынка считают, что в этом предложении есть очевидные плюсы.

"Выигрыш чисто технический. Когда отдельно взятая компания из Приморья или Хабаровска выбивает ресурс где-нибудь в Омске или Уфе, закупает в итоге несколько цистерн, цепляет их к непонятно какому составу, который по ходу переформировывается несколько раз, цена доставки будет очень высокой. Крупному оператору решить эти проблемы намного проще. Но он должен получить компенсацию за свою работу", - отмечает один из операторов рынка.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Автор: Олег Клименко
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