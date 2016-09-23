Более миллиона пластиковых карт эмитировано на Дальнем Востоке в 2016 году

Рынок пластиковых карт переживает новый этап развития. На первый план выходят ко-брендинговые и кобеджинговые проекты, предлагающие их обладателям возврат средств (cash-back) и премиальные баллы за полеты, бронь отелей и т. д.

На Дальнем Востоке выпущено 8,2 млн пластиковых карт. Кредитные карты в этой доле занимают примерно 13%. Банки не просто вернулись к их активному выпуску в последние два года, но в целом нарастили их эмиссию за 6 лет в три раза. Так, в России сегодня находится в обращении чуть более 30 млн кредитных карт (по данным www.cbr.ru).

Досье «Дальневосточного капитала»: Несомненным лидером по эмиссии кредитных карт на Дальнем Востоке стало Приморье - 303 632 шт., Хабаровский край оказался вторым, с количеством 258 593 шт., тройку лидеров замыкает Амурская область, на ее территории выпустили 160 020 кредитных пластиковых карт. В целом в ДФО к 1 июля 2016 года появилось 1 067 197 новых кредитных карт (по данным Дальневосточного ГУ Банка России).

Спрос растет

В 2016 году спрос на кредитные карты у дальневосточников вырос в среднем на 20%, что во многом продиктовало возобновление кредитных линий для граждан рядом банков и вывод на рынок кредитных карт с новыми бонусными опциями. Кредитный лимит остался на прежнем уровне и составляет примерно 50 тыс. руб. с грейс-периодом в 50 дней. Кстати, свой долг перед банком клиенты кредитных организаций на Дальнем Востоке предпочитают погашать внося минимальный платеж. Как правило, кредитные организации предлагают такие карты в среднем под 27% годовых, примерно на 5-7 пунктов выше, чем 5 лет назад. Одновременно послекризисный уровень одобрения заявок составляет 50-60%.

По данным кредитных организаций, в 2015 году Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» выпустил 266 793 кредитные карты (без учета перевыпуска действующих), или 22,4% от общего количества эмитированных пластиковых карт банка в ДФО (1 190 052 шт.). Количество эмитированных кредитных карт Росбанка составило 3,6% от общего числа выпущенных банком. В Альфа-Банке 24% выпущенных в ДФО карт - кредитные. Выпуск рекордного количества, в процентном соотношении, кредитных карт осилил ВТБ24, выдав на Дальнем Востоке 177 325 карт, из которых 162 716 - кредитные (91,8% от общего количества).

По словам начальника отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Сергея КОЛЕЕВА, в первом полугодии 2016 года банк эмитировал более 5500 кредитных карт. Основная доля эмиссии пришлась на карты Visa и MasterCard. Но необходимо отметить, что уже около 5% составляют недавно запущенные банком кобейджинговые карты «Union Pay - Золотая Корона», номинированные как в рублях, так и в юанях. Уже сегодня они интересны российским студентам азиатских университетов, бизнесменам, покупателям торговых площадок Китая, поскольку позволяют совершать покупки в Китае с прямой конвертацией по курсу банка.

«Прошло менее года, как наш банк стал активным субъектом конкурентного рынка Приморского края и Владивостока, но уже сегодня продуктовая линейка пластиковых карт банка включает 9 разнообразных программ - от кобренда до cash-back. Буквально с 1 июля нынешнего года банк приступил к выпуску кредитных карт, которые обладают аналогичными бонусными составляющими, что и дебетовые карты», - рассказывает начальник отдела поддержки и координации сети «Дальневосточного» филиала банка «Открытие» Оксана ЮСТ.

Директор департамента кредитных продуктов банка «Восточный» Алексей КРЕЙТОР также говорит о положительной динамике спроса на кредитные карты на рынке Приморья: «C начала года в Приморье банк выпустил 15 тыс. новых карт. Тогда как за аналогичный период прошлого года в Приморье было выдано только 6,5 тыс. кредиток. Более чем двукратный рост во многом вызван и запуском новых продуктов, прежде всего - кредитной карты Сash-back с начислением до 5% за покупки в качестве вознаграждения».

Кредитки обеспечивают эквайринг

За последний год наши земляки оплатили с помощью кредитных карт товары и услуги на 45 млрд руб., при этом 21,5 млрд руб. получили в банкоматах наличными (по данным Дальневосточного ГУ Банка России). Статистика свидетельствует о том, что финансовая грамотность владельцев карточек растет: они стараются в основном расплачиваться кредитками (69% сумм от общего эквайринга). Оплачивать комиссию в 3-5% за получение наличных в банкомате желающих все меньше.

Досье «Дальневосточного капитала»: Хабаровчане лидируют по безналичным расчетам кредитными картами - 12, 4 млрд руб. (4,5 млрд руб. - получение наличных средств), жители Приморского края оплатили кредитками товары и услуги на сумму 11,7 млрд руб. (6,1 млрд руб. - наличные). Сахалинцы стали третьими по объему проведенных безналичных операций в торговой сети - 5,4 млрд руб. (2 млрд руб. - наличные). 76,4 млрд руб. - безналичные операции в целом по ДФО.

Эквайринг действительно становится «королем» рынка. На Дальнем Востоке количество терминалов в торгово-сервисной сети порой в 5 раз превышает число установленных банкоматов в субъектах ДФО.

Сash-back двигает кредитки

По словам собеседников «ДК», за время моратория на выпуск кредитных карт, обусловленного кризисом, клиенты практически забыли этот продукт. Поэтому бонусные преференции из мира дебетовых карт - возврат средств за покупки (cash-back), накопление миль за полеты и заправки, посещение музеев и т. д. - постепенно появляются и на рынке кредитного пластика.

Хотя у каждой кредитной организации своя статистика. Так, судя по цифрам, кобренды сегодня мало востребованы клиентами Сбербанка, в этом году из всего объема выпущенных на Дальнем Востоке карт такие карты занимают лишь около 1%. Сказывается то, что банк активно выдавал их в прежние годы.

В Росбанке доля кобрендинговых кредитных карт составляет 13,4% от общего числа. Для жителей Дальнего Востока эта величина равна 14%.

«В прошлом году в ВТБ24 было выпущено порядка 2% кобрендовых кредитных карт от общей эмиссии. Основная причина низкой доли связана с тем, что в 2015 году банк закрыл все существующие на тот момент авиакобренды и в апреле прошлого года запустил новую линейку банковских карт с четырьмя опциями лояльности («Автокарта», «Карта впечатлений», «Карта мира» и карта с программой «Коллекция»). Кстати, объем безналичных операций по таким картам в два раза превышает показатели по действующим кобрендовым картам», - говорит эксперт ВТБ24 Азат ГАФУРОВ.

«Кобрендовая карта «Аэрофлот» - банк «Открытие» - наша отдельная гордость. Другие продукты, такие как «Автокарта», «Карта развлечений», «Спартак», имеют функцию cash-back, т. е. обеспечивают возврат от 3 до 5% от суммы покупки на счет карты. Так, в первом случае - за обслуживание на автозаправках в любой точке мира, во втором - за приобретение билетов в кинотеатрах, театрах, посещение ресторанов и даже покупку онлайн-игр (от 2 до 5%, в зависимости от типа карты - Classiс, Gold или Signature). Карта «Спартак» имеет аналогичные опции возврата денежных средств за покупку товаров в продуктовых и других супермаркетах, например - нашей региональной сети «Самбери». Карта Travel для поездок позволяет копить бонусные рубли. Каждую карту с набором указанных преимуществ можно с 1 июля 2016 г. оформить как кредитную», - делится преимуществами карт банка Оксана Юст.

Банк «Восточный» запустил кредитную карту Cash-back, по которой начисляется 5% от суммы покупок в бонусных категориях (они изменяются каждые 3 месяца, в июле - сентябре 2016 г. это рестораны / кино, театры и другие развлечения / авиа- и железнодорожные билеты), а также 1% от других покупок в качестве вознаграждения. Специальная карта для автовладельцев банка начисляет 3% от всех покупок на любых АЗС страны и мира и 1% от других покупок. Промопродукт - кредитная карта со сниженной процентной ставкой за первые три месяца использования - фактически предоставит ее владельцу докризисный уровень кредитования.

Карта путешественника «Примсоцбанк - Travel Card» позволит накопить премиальные мили, совершая покупки в любой сети по всему миру. Накопленные мили клиенты могут расходовать для бронирования и оплаты широчайшего спектра услуг, представленных на сайте iglobe.ru.

…и бонусы

Управляющий Дальневосточным филиалом Промсвязьбанка Наталья ПЛАТОНОВА рассказывает, что в апреле 2016 года банк обновил линейку кредитно-карточных продуктов, создав продукт для путешественников «ПСБ Планета», ориентированный как на клиентов, выезжающих за рубеж, так и на тех, кто путешествует по России. Помимо этого, впервые на рынке выпустили валютную кредитную карту с годовым льготным периодом кредитования и льготным курсом конвертации - Premium Grace. А например, пользуясь «Картой хозяина» Россельхозбанка с функцией сash-back, ее владелец получает возврат 5% суммы средств, потраченных на автозаправочных станциях, и 1% от суммы покупки товаров и услуг в других торговых точках.

В апреле 2016 года ОТП Банк запустил новый кредитный карточный продукт для действующих клиентов банка - «Все и сразу» - с опцией начисления до 7% годовых на остаток собственных средств. После получения этой карты клиенты, у которых нет потребности в кредитных средствах, могут использовать свои собственные деньги, бесплатно переводя их на карту и получая дополнительный ежемесячный доход, а деньги можно снимать без комиссий в любом банкомате.

Блокчейны в необозримом будущем

Конкуренция биткоинов и блокчейнов пока вызывает скепсис у дальневосточных банкиров. «Уход пластиковых карт «на пенсию» - это вопрос не самого близкого будущего», - считает управляющий дальневосточным филиалом банка «Интеза» Ярослав РОЗЕНБАУМ. Подобной точки зрения придерживается и Алексей Крейтор, полагая, что блокчейн способен заменить многих участников рынка - если для этого будут созданы условия по части федерального законодательства и политики регулирования.

«Развитие технологий в банковском бизнесе, широкое распространение блокчейна и биткоинов - это будущее финансового сектора нашей страны. Но как только анализируешь ежемесячный отчет Банка России об объеме получения наличных средств с пластиковых карт, как минимум вдвое превышающий безналичный оборот, появляется грустная человеческая улыбка банкира: до внедрения бесконтактных технологий нашему рынку очень далеко. За этим как минимум стоит переоборудование всей банковской структуры - серьезные финансовые вливания. И это задача не одного дня и даже не одного года», - полагает Оксана Юст.

Досье «Дальневосточного капитала»: Биткоины - криптовалюта, цифровая валюта, используемая для обмена на товары или услуги у продавцов, которые согласны их принимать. Через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платежные системы или обменные пункты происходит обмен на обычные валюты.

Блокчейн - это массив данных, построенный на основе сложных математических и криптографических правил. У этой базы данных нет единого центра и отсутствуют посредники (банков, госорганов, аудиторов, контролеров, страховых компаний и т. д.). Она целиком хранится одновременно на множестве подключенных компьютеров и обновляется синхронно на основе консенсуса узлов. Предполагает возможность оплаты товаров и услуг со смартфонов путем списывания в том числе биткоинов.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.