К добыче алмазов в Якутии допустят женщину

Федор Андреев уходит с поста президента госкомпании «АЛРОСА», а его место может занять глава Росимущества Ольга Дергунова

Федор Андреев принял решение оставить пост президента российской государственной горнорудной компании «АЛРОСА». Об этом он заявил на еженедельном совещании с руководством компании 22 сентября.

«Данное решение обусловлено медицинскими обстоятельствами», — говорится в сообщении компании.

Оставляя оперативное руководство компанией, 48-летний Андреев продолжит участие в управлении «Алросой» в составе Наблюдательного совета.

Исполняющим обязанности президента «АЛРОСА» назначен первый вице-президент компании Илья Рящин.

Ранее «Известия» сообщали о том, что контракт с Андреевым истек 14 июля и его пост, который он занимал с 2009 года, может занять глава Росимущества Ольга Дергунова. Еще весной против согласованной в правительстве кандидатуры Андреева выступил вице-премьер Юрий Трутнев, который недавно был назначен курировать «АЛРОСА».

«Алроса» была создана в соответствии с указом президента России «Об образовании акционерной компании «Алмазы России — Саха» от 19 февраля 1992 года. «АЛРОСА» занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах, ее доля в мировой добыче алмазов по данным на 2012 год составляла 27%. «АЛРОСА» добывает 99% всех алмазов России.

Основными акционерами «АЛРОСА» являются правительство России (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) — 43,9%, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) — 25%, иные юридические и физические лица (свободное обращение) — 23%.

ZRPRESS.RU, Владивосток.