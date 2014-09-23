На щедрость недр Дальнего Востока санкции не влияют

Ежегодная международная конференция «Нефть и газ Сахалина», стартовавшая в Южно-Сахалинске, проходит на фоне санкций, старта грандиозных проектов и неопределенности на мировом энергетическом рынке

22 сентября в Южно-Сахалинске Сахалинской области стартовала ежегодная международная конференция «Нефть и газ Сахалина». Данная конференция - самое масштабное событие в российской нефтегазовой отрасли, где встречаются представители нефтегаза, обсуждаются новости, обмениваются опытом, узнают об инновациях и опыте работы.

В этом году конференция «Нефть и газ Сахалина» проходит в условиях санкций, которые ввели против России и в том числе против ее нефтегазовой отрасли ведущие западные страны. Тем не менее об участии в конференции заявило более 500 участников из 20 стран мира. В мероприятии примет участие и корреспондент Издательской компании «Золотой Рог». Подробности читайте в ближайших номерах газеты. А сегодня мы представляем своим читателям часть обзора «Развитие или остановка: нефтегазовый комплекс Дальнего Востока на фоне санкций», который был подготовлен редакцией межрегионального делового журнала «Дальневосточный капитал» специально к сахалинской конференции. С полной версией обзора вы сможете познакомится в сентябрьском номере журнала.

Если предыдущий год стал годом конкретизации решений по целому ряду основных позиций в отношении ведущих инвестиционных проектов в российской нефтегазовой отрасли, то текущий можно обозначить как год начала их реализации. Главным, во многом определяющим для отрасли событием этого года стало заключение российско-китайского долгосрочного контракта на поставки в Китай трубопроводного газа. Другим, не менее важным событием стало введение в отношении России экономических санкций, о негативной роли которых заговорили эксперты. И третье, практически свершившееся, событие - это либерализация рынка газа. «ДК» - о текущих векторах развития российского нефтегазового сектора.

Контракт, изменивший расстановку сил

В конце мая 2014 года свершилось долго готовившееся открытие китайского рынка для российского трубопроводного газа. В рамках официального визита Владимира ПУТИНА в Китайскую Народную Республику Россия и Китай подписали самый крупный контракт на поставку газа за всю историю нашей страны и «Газпрома» - более 1 трлн кубометров в течение 30 лет. Помимо диверсификации рынков сбыта газа для российской экономики это означает еще и развитие таких отраслей, как металлургия, трубная промышленность, машиностроение. Ежегодные поставки газа в КНР составят 38 млрд куб. м, а после 2018 года возможно увеличение экспорта до 60 млрд кубов. Для сравнения, по данным за прошлый год, страны Евросоюза закупили у РФ около 125 млрд кубометров газа.

Путь к подписанию контракта длиной в 10 лет наконец пройден, хотя интрига «быть или не быть» сохранялась до последнего. Неоднократно объявлявшиеся сроки заключения этой сделки срывались, что не давало уверенности в успехе и на этот раз. Последним неурегулированным пунктом переговоров оставалась цена. Каких уступок это стоило России, приходится гадать: руководство «Газпрома» категорически отказывается комментировать цену, которую заплатит Китай за 1 тыс. куб. м российского природного газа. Разные источники оценивают стоимость по-разному, эксперты склоняются к уровню $350-380 за тысячу кубометров, что примерно соответствует среднеевропейской цене. Известно только, что общая стоимость контракта составит примерно $400 млрд.

Пекин настаивал на значительном снижении цены, имея альтернативных поставщиков со стороны Туркмении и Мьянмы, а также несколько терминалов для разжижения природного газа (СПГ), который покупает у Австралии. Но туркменский газ обеспечивает потребности западных областей КНР, в то время как большая часть китайской промышленности сосредоточена на востоке, топлива из Мьянмы недостаточно, это всего 10 млн кубов, а цены на австралийский СПГ в полтора раза выше, чем предлагает РФ. Пекину пришлось учитывать и растущую потребность страны в энергоресурсах. Так, по оценкам экспертов, к 2020 году спрос КНР на газ составит 300-350 млрд кубометров, а к 2040 году потребность достигнет 746 млрд. Сами же китайцы в настоящее время добывают лишь 115 млрд кубометров. Туркмения, Мьянма, возможно, Казахстан и Узбекистан, с которыми Пекин тоже ведет переговоры на поставки природного газа, не смогут удовлетворить потребность КНР, считают эксперты. По их мнению, подписанный на данных условиях с РФ контракт выглядит со стороны Китая логичным и продуманным шагом.

Более того, Китай не скрывает, что готов рассматривать увеличение поставок по другому маршруту - западному, проект «Алтай». Буквально сразу после подписания исторического майского договора заместитель председателя правления «Газпрома» Александр МЕДВЕДЕВ сказал на одной из пресс-конференций, что «уже в самое ближайшее время «Газпром» намерен возобновить переговоры с Китаем по поставкам газа по западному маршруту, а также по поставкам сжиженного газа.

Поставки трубопроводного газа в Китай могут начаться уже через 4 года, отмечают в «Газпроме», в крайнем случае - через 6 лет, если китайская инфраструктура не будет готова раньше. Видимо, в своих сроках строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» российская сторона уверена. Период наращивания поставок газа в Китай составит 5 лет с даты их начала. Суммарные инвестиции в строительство магистрального газопровода и сопутствующую инфраструктуру оцениваются в $70 млрд, из них объем российских инвестиций составит $55 млрд, остальные $22 млрд китайская сторона вложит в нее на своей территории. «Газпрому» удалось договориться с Китаем об авансе в сумме $25 млрд в счет будущих поставок газа.

Этот успех «Газпрома» эксперты комментируют как перешедшее в практическую плоскость намерение России как можно основательнее закрепиться на Азиатско-Тихоокеанском рынке, снизить зависимость от других рынков, в первую очередь европейского, где складывается довольно напряженная ситуация. Контракт сразу назвали судьбоносным и даже достойным Книги рекордов Гиннеса.

Крах монополии

Как только был подписан российско-китайский контракт на поставки трубопроводного газа, заговорили об опасении, что он создаст серьезную конкуренцию проектируемым в России развивающимся мощностям по производству сжиженного природного газа. И без того предыдущие несколько лет эксперты неоднозначно оценивали рынок СПГ и присутствие России на этом рынке.

Главным аргументом тех, кто настойчиво убеждал в необходимости России занять еще свободную нишу на рынке СПГ, была непосредственная близость от нас емкого развивающегося рынка АТР, способного переварить гораздо большие объемы СПГ, чем те, что производятся в мире сегодня. По данным Энергетического центра Московской школы управления «Сколково», на поставки СПГ приходится 30% мировой торговли газом, при этом в Азию сегодня поставляется более 70% объемов СПГ.

Текущие и перспективные объемы тихоокеанского рынка газа, а также нынешний уровень цен на нем признаются крайне привлекательными для поставщиков. По мнению экспертов, к 2030 году спрос на СПГ вырастет более чем вдвое и достигнет порядка 500 млн т в год. В Европе он возрастет почти в 3 раза: с нынешних 47 млн т до 130 млн т в год. Развитые страны Азии (прежде всего Япония и Южная Корея), как ожидается, в этот же период увеличат потребление СПГ на 40%. Лидером же роста станет Юго-Восточная Азия, - относительно новый потребитель на этом рынке. Потребности в СПГ Китая, Индии, Пакистана, Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таиланда к 2030 году могут вырасти в 8 раз.

Но не только Россия претендует на этот рынок. Экспортом СПГ занимаются 18 стран, мощности по регазификации имеются в 26 странах. Несколько проектов помимо российских находятся в стадии активной реализации. «Если Россия не будет проводить активную политику, то рискует практически полностью отдать рынок СПГ нашим конкурентам, - неоднократно звучало в последние годы на тематических конференциях и, в частности, от экспертов Энергетического центра Московской школы управления «Сколково». - Для сохранения своих позиций нам необходимо активно занимать рыночную нишу и либерализовать экспорт СПГ».

По ходу этой дискуссии создавалось впечатление, что в «Газпроме» отношение к рынку СПГ было достаточно прохладным. Во всяком случае, постоянный представитель «Газпрома» на ежегодной конференции «Нефть и газ Сахалина» зампредправления Александр Медведев не спешил заявлять о готовности компании ринуться в бой за рынок СПГ, порой переводя вопрос в шутку.

Сегодня в «Газпроме» уверены, что трубопроводный газ не помешает развитию заявленных Россией проектов СПГ и что компания гарантированно будет развивать три проекта: Балтийский СПГ, Владивосток СПГ и третью очередь Пригородное СПГ на Сахалине.

Возможно, свою роль в этом сыграло активное стремление на газовый рынок «Роснефти». Компания не просто заявила о желании построить в Сахалинской области Дальневосточный СПГ - ее глава Игорь СЕЧИН стал инициатором либерализации российского рынка газа. Это явное стремление потеснить монополию «Газпрома» нашло поддержку в Минэнерго.

Проект Дальневосточный СПГ «Роснефти» предполагает строительство второго для Сахалина завода по сжижению природного газа. Проектная мощность первой очереди завода - 5 млн тонн в год с возможным расширением в будущем. Ресурсной базой для первой очереди станут запасы НК «Роснефть» в регионе, а также запасы консорциума «Сахалин-1». «Роснефть» объявила, что в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге уже законтрактовала все потенциальные объемы СПГ.

- Мы уверены, что наш СПГ будет конкурентоспособным и займет свое место на рынке, - говорил на одной из последних пресс-конференций, посвященных рынку СПГ, Александр Медведев. - Те проекты СПГ, что сегодня заявлены нами, экономически обоснованы, конкурентны, надежны к риску изменения мировой конъюнктуры.

Что ж, уверенность в успехе продиктована итогами презентаций СПГ-проектов на внешних рынках. В июне на презентацию проекта Владивосток СПГ собрались представители компаний, которые суммарно являются 80% всего энергетического рынка Японии, что свидетельствует о высоком интересе к проекту.

- Наши японские партнеры были одними из инициаторов проекта СПГ Владивосток, - отмечает Медведев. - Поэтому японский рынок мы рассматриваем в качестве одного из приоритетных. Но мы ориентируемся на поставки с этого завода и на других потребителей. Меня спрашивают: можно ли реализовать этот проект без Японии? Можно. Помимо японских компаний интерес к нему проявляют и китайские. Повышенный спрос на СПГ предъявляют сегодня Индия, Вьетнам, Пакистан, Бангладеш. Ни одна из этих стран не обойдется без энергии для своего экономического роста. Идет выбор тех, кто предложит наилучшие условия с точки зрения цены на будущий СПГ и привлечение инвестиций в строительство завода. Уже до конца этого года «Газпром» планирует определиться с составом консорциума, который будет реализовывать этот проект.

Трубопроводный газ или СПГ - речь на самом деле идет не о разном газе, а о разных видах его транспортировки, поясняет председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР решение компании расширять свое присутствие на любых его рынках.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.