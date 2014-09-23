Южно-Киринское месторождение пополнится новыми запасами

Южно-Киринское месторождение станет основной ресурсной базой для газификации Дальнего Востока и проекта «Владивосток-СПГ»

Компания «Газпром» объявила об успешном завершении бурения двух разведочных скважин на Южно-Киринском газоконденсатном месторождении проекта «Сахалин-3», каждая из которых глубиной более 3 тыс. метров.

В процессе испытания скважин дочка концерна – «Газпром геологоразведка» получила промышленные притоки углеводородного сырья, которые позволят в очередной раз прирастить запасы месторождения и таким образом повысить объем ресурсной базы Южно-Киринского. Напомним, что в этом году компания уже представляла в государственную комиссию на утверждение запасы, полученные на предыдущей стадии разведочных работ. Тогда прирост запасов газа составил 13% – с 564 до 636 миллиардов кубов.

Бурение разведочных скважин велось с помощью двух полупогружных буровых установок (ППБУ): «Северное сияние», принадлежащей «Газпрому», и арендованной DooSung. Компании «Газпром геологоразведка» удалось завершить эти работы с опережением графика, и в настоящее время стадии испытаний скважин близятся к завершению.

Разведка будет продолжена

Разведочные работы на Южно-Киринском месторождении будут продолжены. Согласно озвученным компанией планам геологоразведочных работ, в общей сложности в течение 2014-2016 годов на Южно-Киринском должно быть пробурено пять скважин, включая две завершенные. Окончательно защищать запасы месторождения компания планирует в 2017 году в соответствии с лицензионным соглашением.

Начало разработки Южно-Киринского месторождения запланировано на 2019 год. Наряду с Киринским газоконденсатным месторождением проекта «Сахалин-3» оно станет основной ресурсной базой для газификации Дальнего Востока, для завода сжиженного газа «Владивосток-СПГ» с мощностью производства до 15 млн тонн СПГ в год и, возможно, для расширения завода СПГ проекта «Сахалин-2».

В настоящее время подготовка проекта «Владивосток-СПГ» подходит к завершающей стадии, проектная документация уже проходит государственную экспертизу. Пуск первой очереди завода мощностью 5 млн т СПГ в год, по замыслу ОАО «Газпром», должен быть увязан с добычей газа на Киринском и Южно-Киринском месторождениях. Поэтому основные текущие затраты, связанные с шельфовыми проектами, газовый концерн направляет на Cахалинский шельф. Из них большая часть денег идет на разведку Южно-Киринского месторождения. Еще часть средств направлена на бурение эксплуатационной скважины на Киринском месторождении.

Успешный сахалинский дебют

100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром» - ООО «Газпром геологоразведка» не новичок в своем деле. Компания является специализированным предприятием по организации и проведению геологоразведочных работ на всех лицензионных участках «Газпрома» на суше и континентальном шельфе РФ.

Дебютный выход компании на шельф Охотского моря с разведочным бурением состоялся в 2013 году. В течение навигационного сезона были пробурены две скважины на Южно-Киринском месторождении и выполнены сейсморазведочные работы 3D на Киринском и Аяшском участках общим объемом 3500 кв. км. Первые итоги геологоразведочных работ позволили открыть на Южно-Киринском нефтяную залежь и подтвердить уникальность этого месторождения.

В акватории Охотского моря «Газпром» ведет геологоразведочные работы на трех лицензионных участках: Киринском, включая Южно-Киринское и Мынгинское месторождения, Восточно-Одоптинском и Аяшском.

В этом году компания завершила сейсморазведочные работы 3D в пределах еще одного - Восточно-Одоптинского лицензионного участка, на площади 1200 кв. км. Выполненные работы позволят уточнить ресурсную базу этого участка и более детально обосновать постановку поискового и разведочного бурения. Практически все выявленные крупные структуры на Аяшском и Восточно-Одоптинском участках на сегодняшний день полностью подготовлены к поисково-разведочному бурению. На Аяшской структуре его планируется начать в 2017 году, а на Восточно-Одоптинском поднятии в 2018 году.

Стоит особо отметить, что на всех этапах геологоразведочных работ компания «Газпром геологоразведка» строго соблюдает требования экологического законодательства и принципы экологической политики, принятые в ОАО «Газпром». Обязательным условием реализации программы геологоразведочных работ является применение современных, природосберегающих технологий, минимизирующих воздействие на экосистему региона. Поэтому еще на стадии проектирования «Газпром геологоразведка» предусмотрела компенсационные экологические мероприятия, такие как выпуск в реки Сахалина молоди рыб промысловых пород. Так, в текущем году в реку Тымь было выпущено более 1 млн 134 тыс. мальков кеты, которая по заказу ООО «Газпром геологоразведка» была выращена на Адо-Тымовском рыбоводном заводе.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.