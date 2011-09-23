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Государство увеличит уставный капитал ОАО «ДВЭУК» на 23 млрд руб.

23 Сентября 2011, 13:17 | Дальний Восток

23 млрд рублей из федерального бюджета получит ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» в 2012-2013 гг. Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов по развитию энергоинфраструктуры в регионах Дальнего Востока.

Министерство финансов РФ опубликовало проект закона «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в соответствии с которым ОАО «ДВЭУК» выступит бюджетополучателем 22,9 млрд рублей. Это почти половина всех государственных ассигнований (47 млрд рублей) в уставные капиталы энергетических госкомпаний.

«В следующем году нам предстоит освоить приблизительно 17,2 млрд рублей, еще через год – 5,7 млрд рублей, – комментирует Александр Соколов, директор по инвестициям ОАО «ДВЭУК». – Средства федерального бюджета выделяются для реализации первоочередных инвестпроектов, имеющих высокую важность для развития энергетической инфраструктуры дальневосточной территории, повышения потенциала ее экономики и народного хозяйства в целом».

В 2011-2014 гг. ОАО «ДВЭУК» планирует реализовать 12 крупных инфраструктурных проектов на территории ДФО. Среди них – завершение подготовки энергетической инфраструктуры Владивостока и о. Русский к проведению саммита АТЭС-2012, включающее строительство и реконструкцию сетевых и генерирующих объектов; строительство ВЛ 220 кВ «Чернышевский – Мирный – Ленск – Пеледуй» с отпайкой до НПС №14», протяженностью 1500 км, в Республике Саха (Якутия); формирование электрических сетей 110 кВ кольца г. Благовещенска; строительство ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» и ВЛ 35/110 кВ «Центральная – Сокол – Палатка» с заходом на ПС 110/35 кВ» в Магаданской области; строительство ВЛ 220 кВ «Мильково – Усть-Камчатск» в Камчатском крае.

Напомним, основным держателем акций компании выступает Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (принадлежит 99,9993%).

Досье: ОАО «ДВЭУК» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд руб. На период до 2015г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 80 млрд руб. Уставный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд руб.

Автор: Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК»
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