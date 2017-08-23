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Минобороны, ФСБ и Росгвардия получили право изымать любые нужные им земельные участки
23 Августа 2017, 14:42 | Дальний Восток
Кроме того, военное ведомство наделяется полномочиями выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии. Указ вступает в силу с момента подписания. Напомним, в мае Президент РФ разрешил Федеральной службе безопасности изымать участки и объекты недвижимости «в пределах своих полномочий» для государственных нужд. Ранее президент наделил таким правом и Федеральную службу охраны. Оба ведомства направляли запросы в Кремль еще в прошлом году.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: росгвардия минобороны ФСБ
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