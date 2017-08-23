В регионах вводится публичный сервитут для "дальневосточных гектаров"

В закон о «дальневосточном гектаре» внесены поправки, одна из которых касается механизма установления сервитута для того, чтобы обеспечить гражданам проход на полученные земельные участки.

«На Дальнем Востоке формируются места концентрации «дальневосточных гектаров». В будущем здесь могут появиться поселения. Вместе с тем в ряде случаев наблюдается ситуация, когда доступ к предоставленным земельным участкам невозможен без прохода по земле, предоставленной другим гражданам. На решение данной проблемы направлена одна из поправок в закон о «дальневосточном гектаре».

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Для обеспечения прохода к предоставленным гражданам земельным участкам может быть установлен публичный сервитут. Необходимость его установления уполномоченные органы должны объяснить гражданам и проработать с ними вопросы его установления», - прокомментировала представитель Департамента правового обеспечения и контроля Минвостокразвития России Марина ЛОГУНОВА.

По словам представителя министерства, сервитут рассматривается, с одной стороны, как право ограниченного пользования чужим земельным участком. С другой - сервитут рассматривается как обременение земельного участка, в этой связи он подлежит государственной регистрации.

Как уточнила эксперт, требования, которые необходимо соблюдать при установлении публичного сервитута, прописаны в Земельном кодексе. Во-первых, публичный сервитут устанавливается с учетом результатов общественных слушаний. Во-вторых, в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре» гражданин, которому предоставлен земельный участок в безвозмездное пользование и на который установлен публичный сервитут, не в праве требовать соразмерную плату за проход и проезд через участок. Взамен платы предусмотрен специальный механизм учета его интересов. Если установление публичного сервитута приводит к невозможности или существенному затруднению в использовании участка, то гражданин вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением либо об изменении границ предоставленного земельного участка, либо с заявлением о предоставлении другого земельного участка в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Для установления публичного сервитута проводятся общественные слушания по вопросу об установлении публичного сервитута, либо публичные слушания по уже подготовленному проекту муниципального правового акта о его установлении. После орган местного самоуправления принимает нормативный правовой акт. Обязательный этап - государственная регистрация публичного сервитута. «Публичный сервитут возникает только с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр», - подчеркнула Марина Логунова.

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Напомним, 29 июля Президент России Владимир ПУТИН утвердил поправки в закон о «дальневосточном гектаре», предложенные Минвостокразвития России. С начала правоприменительной практики внесено почти 87 поправок - 22 уточнения в конце 2016 года и 65 поправок, одобренных сейчас.

«Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. «Дальневосточный гектар» - гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро», - прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Были одобрены предложения по поводу разрешения территорий для предоставления «дальневосточных гектаров», решения по корректировке границ предоставляемых участков, обеспечении прохода к «дальневосточным гектарам». Кроме того, теперь заявления от граждан будут принимать МФЦ на всей территории страны. Предполагается и совершенствование федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», законом уточнены нормы по порядку введения информации в эту систему и ее использованию.

В настоящее время ведется работа с уполномоченными органами по их обучению в рамках изменений закона о «дальневосточном гектаре».

«Для уполномоченных органов сейчас предстоит горячая пора, нужно в короткие сроки те изменения, которые приняты в рамках закона, реализовать на практике: откорректировать зоны по охотхозяйственным соглашениям, сократить зоны «нельзя» в рамках защитных лесов, провести работу по определению границ ранее учтенных земельных участков и внесению их в федеральную информационную систему, а также нужно будет наладить работу с гражданами по установлению публичных сервитутов для проезда и прохода к земельным участкам», - отмечал ранее заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ.

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Тем временем Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке рекомендовало регионам создавать центры консультации по мерам поддержки для получателей «дальневосточного гектара». Об этом сообщила руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария ПОЛЯКОВА.

«Важно создавать такие центры на местах, в регионах. Многие граждане нуждаются в консультационной, методологической помощи. Агентство со своей стороны оказывает такую поддержку, но людям бывает проще и удобнее узнавать о поддержке на местах, что называется «спросить у соседа». Было бы полезно, если бы такая помощь оказывалась централизованно в регионах», - отметила Мария Полякова.

По словам замглавы АРЧК ДВ Дениса Кузина, в таких центрах участник программы «Дальневосточный гектар» мог бы получить консультации по мерам поддержки, «в них людям объясняли бы, на что они имеют права». Он отметил уже существующую в регионах положительную практику.

«В Хабаровском крае в Хабаровском районе есть так называемый центр выдачи «дальневосточного гектара». Люди приходят и им помогают выбрать участок, а тем, кто уже выбрал и осваивает, - подобрать меру поддержки. Сотрудники этого центра не занимаются оформлением и выдачей земельных участков, а предоставляют профессиональную консультацию. В Приморье также есть бюджетное учреждение, где кадастровые инженеры помогают гражданам в случае необходимости перенести границы участка или выбрать участок в другом месте, что предполагается новой редакцией закона. В этом учреждении можно выделить место для консультанта по мерам поддержки. Там, где нет таких центров, дополнительную нагрузку могут взять сами уполномоченные органы, информируя граждан о тех мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться для освоения земли», - прокомментировал Денис Кузин.

По мнению Марии Поляковой, от получателей «дальневосточных гектаров» поступают запросы о том, существуют ли программы по совместному использованию технических средств для сельскохозяйственных работ. «Такие специализированные центры по совместному использованию техники также можно было бы развивать на региональном и муниципальном уровнях», - сказала она.

Отметим, министр Александр Галушка неоднократно подчеркивал: «Мы стремимся ориентироваться на мнения людей, чтобы сделать механизмы поддержки реально работающими и максимально удобными для граждан, которые искренне заинтересованы в хозяйственном освоении полученной земли».

Все виды государственной поддержки, а это около 35 мер, которые могут быть полезны при освоении «дальневосточных гектаров», собраны на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Кроме того, агентством сформирован портфель типовых решений и бизнес-планов, достаточно лишь выбрать интересующее направление и адаптировать проект под конкретные природно-климатические условия и особенности ведения бизнеса в том или ином регионе.

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно. В настоящее время подано свыше 99,5 тысяч заявок на получение «дальневосточного гектара», в пользование отдано почти 27 тысяч земельных участков.