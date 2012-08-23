Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работу в Интернете искать не только модно, но и удобно
Кажется, что найти работу не представляет никакого труда. Тысячи вакансий ежедневно появляются в газетах, на интернет-сайтах, в кадровых агентствах. Однако когда доходит до дела, выясняется, что большинство вакансий повторяются из месяца в месяц, уровень зарплат на некоторых позициях не соответствует требованиям и ожиданиям соискателей и многое другое.
Единственный способ найти хорошую работу с минимальными потерями времени – разместить резюме на сайте «Работа для вас». Этот интернет портал по поиску работы и сотрудников создан уже достаточно давно и широко известен людям во всех городах. С течением времени он не стоит на месте, а активно развивается, улучшает свою работу, делает поиск вакансий и специалистов для компаний еще удобнее. Сегодня портал «Работа для вас» - это качественный сайт с удобным интерфейсом, отсутствием навязчивой рекламы и с сотнями интересных предложений по работе.
Соискатель может использовать сайт двумя способами. Первый – посмотреть вакансии в каталоге, ознакомиться с предложениями работодателей и звонить им по указанным в вакансиях контактным телефонам. Это достаточно быстрый вариант найти работу. Второй вариант – заполнить резюме и оставить его на сайте. Ежедневно сайт просматривают десятки менеджеров по персоналу из разных компаний и сотрудники кадровых агентств. Если их заинтересует ваше резюме, то хорошая работа вам обеспечена.
Также порталом «Работа для вас» могут пользоваться и работодатели. У них также есть два варианта. Первый – создать объявление о поиске сотрудника и выложить его на сайте. Четко укажите требования к соискателям, опишите обязанности и права будущего сотрудника. Не забывайте указать контактные данные, чтобы соискатель мог с вами связаться. Второй вариант – воспользоваться базой данных резюме, чтобы оперативно подобрать подходящих сотрудников. Указывайте те параметры, которые вас интересуют, чтобы отфильтровать резюме. Обратите внимание, что вы можете обратиться за помощью к специалистам компании «Работа для вас». Они выполнят все ваши требования по поиску сотрудников, отберут подходящие резюме и предоставят их вам.
Портал «Работа для вас» сделан таким образом, чтобы всем, и соискателям, и работодателям было удобно им пользоваться. Попробуйте, и вы поймете, что нет никаких сложностей в поиске хорошей работы или квалифицированных сотрудников.
Новости тематики
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
Новости раздела
- На Камчатке завершается строительство завода по переработке минтая
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса
- Алмазные "короли" летят во Владивосток
- Резидент ТОР "Камчатка" будет перерабатывать вулканический материал
- Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов
- Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье
- На Шикотане завершается строительство уникального рыбоперерабатывающего завода
- Начались работы по обеспечению газом резидентов ТОР "Хабаровск"
- Онлайн-продажи камчатской воды начались в Китае
- Южно-Сахалинский аэропорт ищет партнеров для создания инфраструктуры торговли и отдыха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам