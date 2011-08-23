www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

С 1 сентября начинают действовать специальные тарифы для студентов на проезд в поездах дальнего следования

23 Августа 2011, 14:27 | Дальний Восток

ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») вводит специальные тарифы на проезд в поездах дальнего следования для учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Специальные тарифы будут действовать на проезд этой категории пассажиров на верхних полках купейных вагонов всех типов поездов дальнего следования по территории Российской Федерации.

Скидка на проезд для студентов составит 50% по отношению к действующим тарифам.

Билеты по спецтарифу можно купить с 1 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года.

Для оформления билетов по специальному тарифу студентам необходимо будет предъявить в кассу справку учащегося очной формы обучения образовательного учреждения начального, среднего или высшего профессионального образования, студенческий билет и документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации.

Действие специальных тарифов не распространяется на поезда формирования Калининградского филиала ОАО «ФПК», поскольку перевозки в купейных и плацкартных вагонах в сообщении с Калининградской областью являются дотируемыми.

Автор: Служба корпоративных коммуникаций ДВЖД – филиала ОАО «РЖД»
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru