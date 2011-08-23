С 1 сентября начинают действовать специальные тарифы для студентов на проезд в поездах дальнего следования

ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») вводит специальные тарифы на проезд в поездах дальнего следования для учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования.

Специальные тарифы будут действовать на проезд этой категории пассажиров на верхних полках купейных вагонов всех типов поездов дальнего следования по территории Российской Федерации.

Скидка на проезд для студентов составит 50% по отношению к действующим тарифам.

Билеты по спецтарифу можно купить с 1 сентября 2011 года по 31 мая 2012 года.

Для оформления билетов по специальному тарифу студентам необходимо будет предъявить в кассу справку учащегося очной формы обучения образовательного учреждения начального, среднего или высшего профессионального образования, студенческий билет и документ, подтверждающий гражданство Российской Федерации.

Действие специальных тарифов не распространяется на поезда формирования Калининградского филиала ОАО «ФПК», поскольку перевозки в купейных и плацкартных вагонах в сообщении с Калининградской областью являются дотируемыми.