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Работодатели считают HR стратегической функцией в компании
HR становится стратегической функцией в компании – к такому выводу пришли специалисты кадрового холдинга АНКОР в ходе исследования, посвященного современным тенденциям в рекрутменте.
«78% работодателей считают, что HR становится стратегической функцией в компании, у 55% компаний обязательства между HR-отделом и бизнесом закреплены в официальном документе, а у 58% компаний в числе приоритетных направлений HR – найм персонала, - говорится в исследовании. – Кроме этого, вопреки ожиданиям 40% российских и международных компаний заявляют о планах по увеличению численности в 2014 году на 10-20%. При этом количество вакансий, закрытых внутренней HR-службой, возросло в 2013 году на 35% (по сравнению с 2012 годом)».
«В целом рынок труда нельзя назвать гармоничным: существует ряд проблемных зон, которые негативно сказываются как на общей обстановке, так и на HR-процессах в компании, - комментирует результаты исследования территориальный директор Кадрового Холдинга АНКОР на Дальнем Востоке Наталья КОВАЛЕНКО. - Из общих причин, оказывающих влияние на рынок HR и рекрутмента, работодатели называют демографическую яму, оторванность образования в высшей школе от реальной жизни, невысокую производительность труда. Кроме того, появлению новых вызовов для рекрутмента способствует так называемая структурная безработица, когда на рынке высвобождаются специалисты с невостребованной квалификацией, а также реализация масштабных национальных проектов, которые требуют массового привлечения персонала определенной категории».
К основным вызовам в рекрутменте опрошенные работодатели относят дефицит кадров (70%), низкую профессиональную подготовку кандидатов (59%), несоответствие зарплатных ожиданий уровню профессиональных навыков (55%).
В связи с этим все больше работодателей склоняются к тому, что функция HR стала носить стратегический характер. Безусловно, это большой прорыв – еще пять лет назад эту функцию рынок однозначно воспринимал как поддерживающую.
Кроме этого, исследование показало, что в более чем в половине компаний четко прописаны обязательства HR перед бизнесом. Это значит, что бизнес воспринимает HR как реального партнера и понимает, что эффективное управление персоналом может существенно влиять на результаты бизнеса.
Несмотря на то что сегодня многие эксперты говорят о кризисных явлениях в экономике, 40% опрошенных компаний говорят об увеличении численности персонала.
«Планы компаний, которые говорят об увеличении штата, выглядят вполне оправданно: несмотря на активное развитие многих отраслей в России в последнее время, остается еще достаточно направлений, в которых потенциал роста достаточно высок. Например, ресторанный бизнес: по сравнению со многими развитыми странами количество заведений на душу населения у нас еще не так велико. Кроме этого, логистика: прогнозируется продолжение роста объемов контейнерных перевозок, что является отражением общемирового тренда. Также мы ожидаем роста строительства складских комплексов в регионах: из-за недостаточной обеспеченности складскими помещениями некоторые компании вынуждены откладывать свое развитие на территориях. Также можно обратить внимание на отрасли, где высока доля импорта. Государство продолжает реализовывать программы, направленные на замещение импорта продукцией российских производителей. Эти тренды говорят о том, что потребность в квалифицированных кадрах будет увеличиваться».
Кстати, найм персонала опрошенные работодатели отнесли к приоритетным направлениям развития HR в 2014 году. Лидирующее место в числе инструментов поиска кандидатов традиционно занимают интернет-ресурсы. Самыми популярными являются работные сайты (ими пользуется 93% работодателей), на втором месте социальные сети общего профиля (35%), в то время как узкоспециализированные соцсети пока востребованы лишь у 15% работодателей.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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