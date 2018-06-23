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В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
22 июня в музейном комплексе "Россия – Моя История" прошло торжественное открытие III Международной конференции "Города и люди: Коммуникация и цифровизация".
Третья конференция собрала более участников. Мероприятие, ставшее традиционным, собрало представителей 12 стран, органов государственной власти, общественных организаций и ведущих экспертов в различных областях.
Открытие началось с передачи "цифрового музея" истории создания Алсиба. Уникальный виртуальный музей с историческими фотографиями и историей создания воздушной трассы между Аляской и Сибирью по перегонке американских самолетов был передан в дар музейному комплексу от Управы Гагаринского округа Окружной администрации г. Якутска.
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