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Минвостокразвития РФ одобрило создание пяти ТОРов в Приморье
Более трети всех создаваемых на Дальнем Востоке территорий опережающего развития (ТОРов) может разместиться в Приморском крае. В понедельник, 23 июня, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА озвучил перечень наиболее пригодных площадок для ТОРов, признав, что и по ним предстоит проделать серьезный комплекс подготовительных работ.
По словам Александра Галушки, за последние несколько месяцев специалисты Минвостокразвития РФ провели «полевой» аудит более 400 площадок, предложенных властями дальневосточных регионов в качестве площадок для ТОРов. Из этого количества ведомство отобрало 38 потенциально пригодных площадок для размещения территорий опережающего развития.
Тем не менее, на первом этапе планируется создать всего 14 площадок, но и по ним, как признал министр, необходимо провести серьезный комплекс работ. В первую очередь это касается создания на данных площадках транспортной и инженерной инфраструктуры. Разработка проектно-сметной документации по инфраструктуре станет одной из главных задач работы Минвостокразвития во втором полугодии 2014 года. Общая стоимость вложений в работы по созданию первых ТОРов на Дальнем Востоке, по словам Галушки, может достичь 70 млрд руб...
Более трети всех «лучших» площадок под ТОРы расположено в Приморском крае. Это Надеждинская и Михайловская площадки в одноименных районах, порт Зарубино в Хасанском районе, остров Русский, а также площадка проекта ВНХК в Партизанском районе. В Чукотском АО, Сахалинской и Магаданской областях пока не отобрано ни одной площадки, но, как подчеркнул Александр Галушка, работа в этом направлении продолжается и список из 14 площадок остается открытым.
По словам главы Минвостокразвития, что к проектам ТОРов на Дальнем Востоке РФ уже проявили интерес руководители крупнейших корпораций Японии и Южной Кореи.
- Инвесторы ждут принятия закона о ТОРах и конкретных площадок, - сказал Александр Галушка, добавив, что законопроект уже согласован 15 из 16 согласующих министерств и ведомств. Некоторые разногласия в части налоговых режимов в ТОРах сохраняются лишь с Минэкономразвития и Минфином.
- Я могу сказать с полной ответственностью, что ни одно министерство в России еще не проделывало такой объем работы в столь короткий срок, - подчеркнул Александр Галушка после окончания коллегии.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток
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