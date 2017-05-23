Дождливая и прохладная погода задержится в Приморье до пятницы

Погоду в крае определяет циклон и атмосферные фронты, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

«Эта рабочая неделя в Приморье ожидается дождливой и прохладной. Погоду будут определять циклоны и их атмосферные фронты, которые вызовут на большей части края дожди различной интенсивности. Наиболее интенсивные дожди предполагаются во второй половине недели», - говорится в сообщении на сайте.

Температурный фон ночью +1…+8 °С, максимальная температура днем от +10 °С до +17 °С, при прояснениях на юге края до +22 °С.

Улучшение погоды в Приморье вероятно только в пятницу, 26 мая. В этот день дожди в большинстве районов Приморья прекратятся, возможны лишь локальные кратковременные дожди. Температурный фон повысится на 4–7 градусов, максимальная температура +15…+22 °С, при прояснениях до +28 °С.

Во Владивостоке ожидается переменчивая погода. Во вторник ночью и утром во Владивостоке возможен дождь. В среду, скорее всего, обойдется без существенных осадков. Четверг предполагается дождливым и ветреным. В пятницу осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха в течение недели составит +6…+9 °С. Максимальная в дождливые дни +12…+15 °С, в дни, когда дожди не ожидаются, воздух прогреется до +16…+19 °С.

Иван КРЫШАН.