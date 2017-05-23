Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дождливая и прохладная погода задержится в Приморье до пятницы
Погоду в крае определяет циклон и атмосферные фронты, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
«Эта рабочая неделя в Приморье ожидается дождливой и прохладной. Погоду будут определять циклоны и их атмосферные фронты, которые вызовут на большей части края дожди различной интенсивности. Наиболее интенсивные дожди предполагаются во второй половине недели», - говорится в сообщении на сайте.
Температурный фон ночью +1…+8 °С, максимальная температура днем от +10 °С до +17 °С, при прояснениях на юге края до +22 °С.
Улучшение погоды в Приморье вероятно только в пятницу, 26 мая. В этот день дожди в большинстве районов Приморья прекратятся, возможны лишь локальные кратковременные дожди. Температурный фон повысится на 4–7 градусов, максимальная температура +15…+22 °С, при прояснениях до +28 °С.
Во Владивостоке ожидается переменчивая погода. Во вторник ночью и утром во Владивостоке возможен дождь. В среду, скорее всего, обойдется без существенных осадков. Четверг предполагается дождливым и ветреным. В пятницу осадков не ожидается.
Минимальная температура воздуха в течение недели составит +6…+9 °С. Максимальная в дождливые дни +12…+15 °С, в дни, когда дожди не ожидаются, воздух прогреется до +16…+19 °С.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Дождливая и прохладная погода задержится в Приморье до пятницы
- Во Владивостоке наградили успешные проекты
- Владивостокский филиал ПГК увеличил объем перевозок
- Команда Vostock Capital провела исследование крупнейших инвестиционных проектов в АПК Дальнего Востока и Сибири
- Продолжается регистрация в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2016"
- Дальспецстрой планирует погасить частичную задолженность по зарплате
- "Ночь пожирателей рекламы" впервые с участием создателя шоу!
- В Спасске суд вынес приговор гражданину Узбекистана
- Режим порто-франко получит Углегорский район Сахалина
- На Дальнем Востоке появится новый угольный порт
Новости раздела
- Дождливая и прохладная погода задержится в Приморье до пятницы
- Приморские транспортные коридоры представят в Пекине
- Приморские ТОРы завалят федеральными деньгами
- Во Владивостоке наградили успешные проекты
- Начались изыскательные работы для строительства оптической линии на Курильские острова
- Камчатка надеется на режимы ТОР и свободного порта
- В Камчатском крае создан первый рыбный терминал "Альянс-Камчатка"
- На Дальнем Востоке золотодобытчики готовятся к рывку
- Tele2 назначила нового директора на Байкале и Дальнем Востоке
- Открытая перегрузка угля в портах Приморья может быть запрещена
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Скандальный паром из Северной Кореи прибыл во Владивосток
- В Приморье нашли должника по электроэнергии, который накопил долг в 4,5 миллионов рублей
- К берегам Приморья приближается авианосец США
- Одна из крупнейших компаний региона может остаться без гендиректора
- Эксперты пророчат рост продаж недвижимости из-за оттока населения из Приморья и Дальнего Востока
- МВД меняет порядок предоставления адресно-справочной информации
- На остров Русский посыпятся миллиарды
- Дешевые авиабилеты из Владивостока скоро закончатся
- Морской вокзал оцеплен сотрудниками полиции
- Владивосток отказывается от пянсе и шаурмы