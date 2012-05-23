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Введен режим «открытого неба» между Владивостоком и Южной Кореей

23 Мая 2012, 18:58 | Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ZRPRESS. 10-11 мая в Москве авиационные власти Российской Федерации и Республики Корея подписали меморандум о взаимопонимании.

Стороны сняли все ограничения в рамках 3 и 4 свобод воздуха для авиакомпаний обоих государств на авиаперевозки между Владивостоком и пунктами в Южной Корее, в том числе по количеству назначенных перевозчиков и количеству частот. Кроме того, делегации обсудили возможность предоставления 5 свободы воздуха российским перевозчикам на маршрутах из России в Северную Америку через Южную Корею.

В связи с введением режима «открытого неба» между Владивостоком и Южной Кореей ОАО «Международный аэропорт Владивосток» ожидает значительного увеличения частоты полетов на линии Владивосток – Сеул, Владивосток – Пусан, а также открытия новых курортных направлений на Чеджу и Янъян. Соответствующая работа с российскими и корейскими перевозчиками ОАО «МАВ» уже ведется.

- Корейское направление – стратегическое для аэропорта Владивостока в плане развития прямого и трансферного пассажиропотока, - сказал генеральный директор ОАО «МАВ» Максим Четвериков. – Сегодня Сеул по объему пассажиропотока аэропорта второе после Москвы направление. Мы намерены активно развивать его и во взаимодействии с российскими и иностранными перевозчиками продолжать работу по организации стыковок рейсов из городов Дальнего Востока и Сибири в пункты Южной Кореи.

Досье: ОАО "Международный аэропорт Владивосток"- российский аэропорт, обеспечивающий регулярные внутренние и международные перевозки. В 2011 году аэропорт обслужил 1 млн 457 тыс. пассажиров. В настоящее время в аэропорту ведется масштабная модернизация в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года.

Департамент корпоративных коммуникаций ОАО «Международный аэропорт Владивосток».



Автор: Отдел по связям с общественностью ОАО «МАВ»
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