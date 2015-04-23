Вице-премьер правительства вступился за дальневосточные рыбные порты

Вице-премьер вступился за дальневосточные рыбные порты

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ во время поездки в Петропавловск-Камчатский заявил, что ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурс") необходимо ликвидировать.

"Мне кажется, что это такое ископаемое, как динозавры, которые чудесным образом сохранились до наших дней. Первый вопрос, который я задал на совещании, - зачем они вообще нужны государству. К большому сожалению, ответа не получил. Их (в ФГУП – "ЗР") работает 148 человек. Большая их часть сидит в Москве, они получают от аренды гидротехнических сооружений 198 млн рублей - это примерно им на зарплату. И, в общем, в инфраструктуру гидротехническую они вкладывают 4% от выручки. Соответственно, сегодня более половины гидротехнических сооружений, находящихся в их ведении, находится в аварийном состоянии. Они просто все это развалили", - цитирует Юрия Трутнева "Интерфакс - Дальний Восток".

Полпред считает, что имущество ФГУП можно передать в ведение регионов.

"Одним из направлений государственной политики у нас является приватизация, поэтому я по возвращению в Москву буду докладывать эту тему председателю правительства РФ", - уточнил Трутнев.

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий ЧАЙКА поддержал обращение губернатора Камчатского края Владимира ИЛЮХИНА о необходимости проверки деятельности ФГУП "Нацрыбресурс", владеющего частью пирсового хозяйства в порту Петропавловска-Камчатского. Вместо арендной платы за пользование причалами федеральное предприятие установило на Камчатке тарифы на погрузочно-разгрузочные работы - 140 рублей за тонну. По мнению Илюхина, установленные тарифы являются неподъемными для камчатских рыбаков и ставят крест на работе предприятий.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поддержал предложение коллеги – губернатора Камчатского края Владимира Илюхина – провести проверку деятельности ФГУП «Нацрыбресурс». У администрации Приморья также имеется ряд претензий к учреждению. Об обострении ситуации, связанной с арендой «Нацрыбресурсом» приморских причалов, глава края докладывал Президенту России еще в прошлом году.

ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" создано в сентябре 1999 года. Предприятие находится в ведении Росрыболовства и является коммерческой структурой. Указом президента РФ в 2004 году ФГУП "Нацрыбресурс" включено в реестр стратегических предприятий. К основным видам деятельности "Нацрыбресурса" относится комплексное обслуживание судов рыбопромыслового флота в рыбных терминалах морских портов, а также обслуживание гидротехнических сооружений и судов портофлота, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения.

Напомним, деловая газета "Золотой Рог" неоднократно уже обращалась к этой теме. «Империя» «Нацрыбресурса» раскинулась по всей стране, охватывая 16 регионов. Одним из первых в поле зрения нового распорядителя причалов, наряду с камчатскими и находкинскими портами, попало ОАО «Владивостокский морской рыбный порт».

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Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.