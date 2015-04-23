Проект подводной ВОЛС "Камчатка – Сахалин – Магадан" прошел главгосэкспертизу

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России») выдало положительное заключение по представленной документации и результатам инженерных изысканий, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе "Ростелекома".

Прохождение главгосэкспертизы – заключительный этап в согласовании проектной документации. В настоящее время поданы документы и заявления в территориальные отделы Амурского и Ленского бассейновых водных управлений Федерального агентства водных ресурсов на получение Решения на пользование водным объектом, а также, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования на получение Разрешения на строительство подводной волоконно-оптической линии передач «Камчатка-Сахалин-Магадан».

Разрешительные документы позволят кабельному судну зайти в территориальные воды Российской федерации и начать глубоководные работы по прокладке подводного оптического кабеля в рамках рассматриваемого проекта. В течение 2015 года «Ростелеком» планирует выполнить комплекс строительно-монтажных работ, как по подводной, так и по наземной частям линии связи «Камчатка - Сахалин - Магадан».

«Подводная оптическая магистраль входит в число важнейших проектов компании. Строительство ПВОЛС позволит решить вопросы устранения цифрового неравенства в Дальневосточном регионе, – отмечает Вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Алексей Сапунов, – Реализация проекта также потребует целого ряда инфраструктурных изменений в населенных пунктах Магаданской области и Камчатского края».

Параллельно с получением разрешения на строительство, подрядные организации совместно со специалистами ОАО «Ростелеком» проводят работы по подготовке телекоммуникационной инфраструктуры компании к приходу ПВОЛС. Продолжается подготовка помещений береговых станций ПВОЛС на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области. В июне 2015 года с прибрежного участка в районе г.Оха Сахалинской области будет выполнено горизонтально-направленное бурение основной скважины. Метод берегового прокола позволит соединить наземную и подводную часть ПВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан». Аналогичные береговые проколы будут выполнены в районе п.Усть-Большерецк (Камчатский край) и пгт.Ола (Магаданская область). Специализированная строительная техника и буровая установка уже транспортируются в район проведения береговых работ.

Новая подводная ВОЛС свяжет Сахалин с Магаданской областью и Камчатским краем. Волоконно-оптический кабель будет проложен по дну Охотского моря. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы – 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с). Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 г.

Дополнительная информация о строительстве ПВОЛС «Камчатка – Сахалин – Магадан» размещена на сайте «Ростелекома».

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.