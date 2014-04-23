Судостроительные предприятия ДФО находятся в сложном… и предбанкротном состоянии

Исполнение поручений президента по развитию судостроения Дальнего Востока движется с проволочками и скрежетом, заявил председатель Морской коллегии, вице-премьер Дмитрий РОГОЗИН на заседании Морской коллегии при правительстве РФ, проходившем на прошлой неделе в Комсомольске-на-Амуре.

Глава коллегии отметил, что поручения президента касались дальневосточных предприятий, и органу предстоит разобраться, как выполняются поручения в ДФО.

«Вынужден констатировать, что исполнительностью мы, как всегда, к сожалению, не блещем. Крайне медленно, недопустимо вязко, со страшными бюрократическими проволочками и скрежетом, абсолютно безынциативно продвигается процесс создания Дальневосточного судостроительного промышленного кластера, высвобождения промышленной площадки для производства морской техники в интересах компании «Роснефть», - приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

В качестве примера проволочек Дмитрий Рогозин привел вопрос изменения границ ЗАТО Большой Камень. «Этот вопрос обсуждался еще 21 мая (2013 года), год прошел. Если мы действительно собираемся строить в Большом Камне судостроительный завод, способный переваривать большие заказы по гражданскому судостроению, в том числе для разработки арктического шельфа, - то надо делать, иначе заказы уходят за границу. Непонятно, почему так тяжело идет обсуждение простых, казалось бы, вопросов», - сказал вице-премьер.

Нездоровый ДЦСС

По его словам, большинство из действующих 25 предприятий ДФО находятся в сложном положении, а ряд заводов - в предбанкротном состоянии. «К сожалению, создание ДЦСС (ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», «дочка» ОСК. - Прим. авт.), в который вошли три судостроительных и семь судоремонтных заводов, не привело к оздоровлению ситуации. Численность работающих там сократилась на треть и составляет около 13 тыс. человек. Доля дальневосточных предприятий в общем объеме производства отрасли не превышает 6-8%», - сказал Дмитрий Рогозин.

Досье "Золотого Рога": В ДЦСС входят 17 судостроительных и судоремонтных предприятий на Дальнем Востоке, в том числе судостроительный комплекс «Звезда» (Приморский край), специализирующийся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок.

В то же время перспективный план Минпромторга РФ по загрузке судпрома до 2030 года включает крупные заказы дальневосточным заводам.

Министерством промышленности и торговли сформирован сводный перспективный план загрузки предприятий до 2030 года, в соответствии с которым до 2025 года на завод «Звезда», Амурский и Хабаровский судостроительные заводы (все входят в ДЦСС) направляется выполнение работ на общую сумму около 780 млрд рублей.

«Это большой серьезный заказ, к которому надо быть готовыми как с точки зрения технологических мощностей, так и с точки зрения наличия персонала», - отметил глава Морколлегии.

Вице-премьер также высказался за активное привлечение квалифицированных кадров из Крыма и Украины на предприятия судостроительной отрасли Дальнего Востока.

«На предприятиях дальневосточного судостроительного кластера мы планируем разместить до 2020 года заказы на строительство более 160 кораблей. Эта программа еще будет корректироваться в сторону увеличения. Необходимо максимально оперативно решать вопросы предоставления гражданства, заниматься закреплением таких специалистов», - подчеркнул Рогозин.

«Вор должен сидеть в тюрьме»

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей РАХМАНОВ, выступая на апрельском заседании экспертного совета комитета Государственной думы по промышленности на тему «Перспективы развития судостроительной отрасли в контексте госпрограммы «Развитие судостроения на 2013-2030 годы», был не так категоричен.

«Есть замечательный закон о развитии судостроения и судоходства, предполагающий создание свободных экономических зон. Данные зоны позволят решить одну из главных проблем российского гражданского судостроения, которая касается как раз производства комплектующих. Отечественные комплектующие, созданные на российских верфях, для гражданских судов составляют 25-30%. А все остальное зачастую покупается за рубежом. Необходимо как минимум сделать так, чтобы все это производилось на территории Российской Федерации, а еще лучше - локализовать до такой степени, чтобы можно было сказать: «Да, мы создали такую компетенцию, она у нас есть. Мы ее можем воспроизводить и будем этим заниматься». Следует понимать, что неизбежно будут расставлены приоритеты. Они позволят нам при том объеме заказов, который мы имеем на сегодня, решать проблемы по всем современным технологиям - начиная с электродвижения, использования винторулевых колонок и всего остального, без чего не обойтись ни в судах снабжения, ни в ледоколах, газовозах, ни в любых других принципиальных проектах. Но мы можем это сделать только тогда, когда такой заказ консолидируем. В таком случае станет возможно выйти на общие типажи. Прекратится вакханалия, когда заказчики нам прописывают конкретных изготовителей, конкретные названия. Кстати, в Министерстве обороны такая же практика. Причем в некоторых случаях приходится иметь дело с монополистами. А с ними иногда бывает невозможно договориться о ценах. К сожалению, действий ОСК за последний год было явно недостаточно, чтобы правильно поставить эту работу», - сказал замминистра.

В то же время есть такая функция материально-технического обеспечения, которая может позволить создать определенные принципы работы с поставщиками.

«Тогда поставщик будет раскрывать свою себестоимость и мы сможем ее проверить, мы будем понимать, как он ее формирует. Это обеспечит необходимую прозрачность сделок. Почему кто-то этого не делает? Можно только догадываться. Вор должен сидеть в тюрьме...», - указал Алексей Рахманов.

Мутная вода Амурского СЗ

Объединенная судостроительная корпорация уже направила в Генпрокуратуру материалы проверки расходования 14,2 млрд рублей, выделенных в 2009-2012 годах по распоряжению премьер-министра России для финансового оздоровления ОАО «Амурский судостроительный завод» (АСЗ).

По данным ревизоров, тогдашнее руководство корпорации во главе с Романом ТРОЦЕНКО использовало эти деньги нецелевым образом: расплатилось по кредитам ОСК, вывело на депозиты, заключало невыгодные для АСЗ сделки.

Более того, несмотря на распоряжение премьер-министра о помощи в 2011 году, Троценко инициировал процедуру банкротства завода, из-за чего АСЗ до сих пор не может полноценно исполннятьгособоронзаказ.

«В проверяемый период из федерального бюджета через ОАО «ОСК» выделялись средства на финансовое оздоровление ОАО «АСЗ» в сумме 14,2 млрд рублей, которые на предприятие не поступали и использовались ОАО «ОСК» на погашение кредита, полученного от Сбербанка по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 17 декабря 2009 года», - говорится в отчете департамента финансового контроля.

Ревизоры отмечают, что в 2009 году по решению президента Владимира ПУТИНА для АСЗ было выделено еще около 2 млрд рублей, но деньги не пошли по назначению, а просто-напросто в полном объеме трансформировались в кредиторскую задолженность ОАО «АСЗ» перед ОАО «ОСК».

Нечисто и с контрактами Минобороны. Исходя из данных аудиторов, из 7 млрд, выделенных на проекты военным ведомством, только 1,2 млрд рублей были использованы по назначению.

Миллиард рублей осел в банках на депозитах, а большая часть оборонных денег пошла на проекты ДЦСС.

Более того, несмотря на прямое распоряжение Владимира Путина о помощи заводу, в октябре 2011 года президент ОСК Роман Троценко инициировал процедуру банкротства предприятия. Для этого он направил письмо гендиректору ОАО «СПМБМ «Малахит» (входит в ОСК), в котором распорядился «обратиться в Арбитражный суд Хабаровского края с заявлением о признании ОАО «АСЗ» несостоятельным (банкротом)».

Поводом для этого послужил долг АСЗ перед «Малахитом» в 16,5 млн рублей, по которому стороны давно договорились миром. «Малахит» исполнил поручение вышестоящего руководства, и суд ввел в АСЗ временное управление.

Примером «успешной работы» менеджмента ДЦСС может служить строительство корветов проекта 20380 «Совершенный» и «Громкий» на АСЗ. В начале апреля председатель комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Виктор ОЗЕРОВ сообщил, что строительство возобновляется по новой цене в 13 млрд рублей за каждый корабль.

«Первый корвет, который там закладывали, стоил больше 6,5 млрд рублей, и естественно, за эти средства его бы никогда не построили. Сейчас Минобороны согласовало с Минпромторгом, и цена первого корвета будет 13 млрд рублей. Так же - и второго корвета», - сказал он.

Сенатор дал понять, что АСЗ при успешном выполнении данного заказа сможет рассчитывать на производство корветов на регулярной основе.

«Для АСЗ задача сейчас стоит - сдать в срок первый и второй корветы с высоким качеством. Если они всю линейку корветов получат - а такая готовность есть, я с министром обороны и главкомом ВМФ разговариваю об этом постоянно, - то один корвет в год будет достаточно хорошей загрузкой для предприятия», - заявил глава комитета Совфеда.

Досье "Золотого Рога": АСЗ претендует на роль основного поставщика боевых кораблей Тихоокеанскому флоту, на создание на его базе одного из двух центров кораблестроения в РФ. За более чем 78-летнюю историю завод построил более 300 кораблей и судов различного назначения, в том числе для ВМФ - 57 атомных подводных лодок, 41 дизель-электрическую подлодку, 56 боевых надводных кораблей, 13 транспортных доков, четыре плавучие технические базы перезарядки ядерных реакторов. Предприятие произвело средний ремонт восьми атомных подводных лодок.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.