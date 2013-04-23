Ветеринар – лучший друг рыбака

Прекрасный текст сочинили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. Былинный. Про то, как добрый молодец (ветеринар-государственник) решил постоять за державу, а заодно облегчить жизнь дальневосточным рыбакам на взаимовыгодной основе.

Но, откуда ни возьмись, налетели Тугарин Змеевич (Ассоциация добытчиков минтая) и Соловей-разбойник (неназванные рыбопромышленники Сахалина) и стали всячески препятствовать строгому соблюдению «требований Китая, Евросоюза и с недавнего времени Республики Корея». И пришлось ветеринарам-государственникам вступить в битву лютую, чтобы защитить Русь-матушку. Такая вот история. Но кое-что в былине не клеится: расползается логика, теряются важные факты.

Итак, в феврале 2009 года главы территориальных управлений Россельхознадзора по ДФО решили, что «проводить ветеринарное освидетельствование грузов в Корее может подведомственное Россельхознадзору ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория». Вот так, ни много ни мало! Собрались по своей инициативе во Владивостоке российские ветеринары и решили, что они будут контролировать рыбопродукцию на территории иностранного государства. Участвовали в этом совещании официальные представители Республики Корея? Нет. Согласовали российские ветеринары с компетентными органами Республики Корея процедуру отбора проб и порядок ветеринарного освидетельствования рыбопродукции? Нет. Соответствующие переговоры (и в тексте пресс-службы это признается) начались только в конце 2012 года.

Получается, что почти четыре года какие-то российские граждане на территории Республики Корея беспрепятственно проходили на склады временного хранения и таможенные склады, проводили как у себя дома ветеринарное освидетельствование сотен тысяч тонн рыбопродукции и выдавали официальные документы – «сертификаты здоровья», а корейские власти – об этом ни сном ни духом.

Однако Управление ФАС по Приморскому краю по-другому оценило приключения ветеринаров в Корее. В решении комиссии УФАС по Приморскому краю по делу №7-08-2010 от 14.07.2011 указано, что «установлены факты, когда «сертификаты здоровья» выданы после пересечения судами государственной границы Российской Федерации, но до захода судов в порты иностранных государств, то есть фактически до проведения каких-либо обследований рыбопродукции». Получается нестыковка с решительным заявлением ветеринарной пресс-службы: «Выдавать «сертификат здоровья» на рыбопродукцию, так сказать, не глядя, заочно Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области не имеет законных оснований». Какой же мощной ветеринарной проницательностью нужно было обладать, чтобы разглядеть качество рыбопродукции, находящейся на борту судна в сотнях миль от российского (и корейского) берега? Такое под силу только ветеринарам-государственникам.

Арбитражный суд Приморского края (решение от 18 января 2012 года по делу №А51-16910/2011), Пятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 10 апреля 2012 года) и Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа (постановление от 19 июля 2012 года) почему-то согласились с решением комиссии УФАС по Приморскому краю.

Секрет мощной ветеринарной проницательности оказался прост. Вот как об этом сказано в комментарии ведомственной пресс-службы: «Рыбопромышленники предложили не ждать урегулирования вопроса о выдаче «сертификатов здоровья» на экспортированную продукцию Москвой и выделения соответствующего финансирования, а сделать эту процедуру платной». Таким образом, почти 40% всего российского рыбного экспорта – свыше 600 тысяч тонн – получали необходимый для экспортного оформления документ не на основании установленного государственным ведомством в законном порядке административного регламента, а по принципу: утром – деньги, вечером – «сертификат здоровья».

Покуда существовала система выписки «сертификатов здоровья» только после оплаты счетов ФГУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» (как изящно выразилась пресс-служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, пока «новая процедура ветеринарного освидетельствования успешно работала»), ветеринары-государственники не видели никакой угрозы в «сырьевой экспортной направленности рыбопромысловой отрасли Дальнего Востока». Почему-то у них не возникало никаких сомнений в качестве и безопасности экспортируемой продукции. «Интересы дальневосточного рыбопромыслового бизнеса были соблюдены», – с удовлетворением сообщает ведомственная пресс-служба о совещании Россельхознадзора в феврале 2009 года, после которого началась бондиана (склады ведь бондовые) ветеринаров в Корее.

Но вот странность: как только антимонопольные и судебные органы установили незаконность взимания платы за экспертные заключения при выдаче «сертификатов здоровья», как только денежная машина стала давать сбои – возмущенный разум ветеринаров-государственников закипел и в средства массовой информации полетели пресс-релизы против «экспортной сырьевой направленности рыбопромысловой отрасли Дальнего Востока».

Добрый молодец превратился в разгневанного Паниковского, предупреждающего:«Дай миллион, а то плюну!» Вот так эпическая былина превратилась в комедию с переодеванием.

Герман ЗВЕРЕВ,

президент Ассоциации добытчиков минтая.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.