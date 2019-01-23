Капитальная задержка

Не все собственники жилья в Приморье дождались капремонта в 2018 году

В первый рабочий день нового, 2019 года свою должность покинул генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края Александр КОВАЛЬ. О том, что причиной его увольнения стал фактический провал программы капремонта жилья в 2018 году, говорили давно, однако реальная картина открылась только на днях – из отчета, который экс-гендиректор Фонда направил депутатам приморского парламента перед своей отставкой, следует, что региональный оператор сумел освоить собранные с собственников жилья взносы едва ли наполовину, пишет газета "Золотой Рог".

Из 542 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2018 года, Фонд капитального ремонта являлся оператором по 526 домам. Контракты с подрядчиками были заключены на 345 МКД, а выполнить все предусмотренные краткосрочным планом работы к январю 2019 года удалось только в 195 домах. В остальных домах были проведены не все предусмотренные планом мероприятия. В итоге стоимость выполненных работ составила немногим более 1 млрд рублей, хотя жители Приморья за год заплатили взносов на проведение капремонта почти в два раза больше этой суммы.

Объясняя фактический провал краевой программы капремонта в 2018 году, руководство Фонда сослалось на недостаточный, по его мнению, размер взноса на проведение капремонта (для собственников жилья он составляет 7,1 рубля за кв.м жилого помещения). Кроме того, исполнению программы помешало недобросовестное исполнение обязанностей одним из подрядчиков по разработке проектно-сметной документации по 84 домам – с данной организацией Фонд капремонта был вынужден расторгнуть заключенный договор. Отдельно в поступившем в ЗС ПК письме за подписью руководителя Фонда Александра Коваля сказано о ветхих и небольших домах, «капитальный ремонт которых нецелесообразен с точки зрения возврата средств собственниками», а также о домах-памятниках культуры – проведение капремонта в них осложнено большим количеством необходимых согласований и более высокой себестоимостью работ.

Добавим, что краткосрочным планом реализации программы капремонта МКД на 2019 год предусмотрены работы в 335 домах, в 313 из которых за проведение работ отвечает региональный Фонд капремонта.

Фото из архива