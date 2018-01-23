Один из ведущих портов Приморья меняет владельцев

Следы ведут в офшор с Британских Виргинских островов

ПАО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП, стивидорная компания в порту Находка), обвиненное врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО в перевалке угля, в ближайшее время сменит собственников. Порт, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», еще с середины прошлого года сдает участок под перевалку угля в аренду за 25 млн рублей в месяц.

На прошлой неделе АО «НМРП» сообщило о возобновлении допэмиссии обыкновенных акций объемом 231 млн рублей, приостановленной в конце прошлого года по требованию Банка России. Допэмиссия была возобновлена 15 января после того, как компания устранила несоответствия требованиям Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30005-F-003D.

Допэмиссию в объеме 4 млн 762 тыс. 901 обыкновенных акций номиналом 40 рублей предполагается разместить по закрытой подписке в пользу ООО «Стивидорная компания «Терминал» (Находка) по цене 48 рублей 54 копейки за одну бумагу.

В настоящее время уставный капитал ПАО «НМРП» равен 63 млн 667,56 тыс. рублей, он разделен на 1 млн 591 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 40 рублей. В случае полного размещения допэмиссии уставный капитал вырастет в 4 раза.

Досье "Золотого Рога": «Находкинский морской рыбный порт» - самый южный порт России. Техническое оснащение порта позволяет ежегодно перерабатывать до 1,8 млн тонн экспортно-импортных, транзитных и каботажных грузов. Причальный фронт включает 9 причалов общей длиной 1 271,8 метров. Все причалы универсальны и позволяют перерабатывать различную номенклатуру груза. Три причала, арендованные, специально реконструированы для работы с контейнерами, оборудованием, тяжеловесами и т.п. Глубины у причалов порта колеблются от 9,95 до 11,60 метров, что позволяет производить обработку судов дедвейтом до 18 тыс. тонн. Контрольный пакет порта принадлежит структурам, близким к АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ, Хабаровск).

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в настоящее время в уставном капитале АО «НМРП» 39,1% принадлежат АО «ДВТГ», 21,57% - зарегистрированному в Москве ООО «Центраст». В свою очередь «Центраст» владеет 99,91% капитала ООО «Стивидорная компания «Терминал».

Таким образом, если допэмиссия будет размещена полностью, «Центраст», на 100% принадлежащий офшору Glazore Business Services Limited, получит контроль (прямо и через «СК «Терминал») над более 75% акций НМРП.

Отметим, что в сентябре прошлого года у «НМРП» сменился гендиректор - сменщиком Дениса ГЛАДКОВА, возглавлявшего компанию с октября 2014 года, стал гендиректор ООО «Стивидорная компания «Терминал» Евгений МОСИН, контракт с которым заключен сроком на один год (по 29 сентября 2018 года включительно).

Основные конкуренты НМРП - АО «Владивостокский морской рыбный порт», ПАО «Владивостокский морской торговый порт», ООО «Дальрыбпорт», АО «Находкинский морской торговый порт», АО «Порт Ванино».

«Находкинский морской рыбный порт» изначально был спроектирован и построен как специализированное предприятие для выполнения грузовых операций по выгрузке с транспортных судов рыбопродукции и отправке ее железнодорожными вагонами в районы потребления, а также по обеспечению промыслового флота техническим снабжением. Поэтому вся технологическая цепь – портальные краны, автопогрузчики и т.п. обеспечивалась техникой грузоподъемностью от 16 до 6 тонн.

После 1990 года грузооборот по рыбопродукции и техническим грузам составлял порядка 1,2 млн тонн в год, но резко пошел на убыль из-за увеличения отгрузки рыбопродукции с районов промысла на экспорт, и сегодня составляет только 4,6% от общего грузооборота порта.

На этом фоне собственниками порта было принято решение по реконструкции порта под переработку контейнеров. В рамках первого этапа в 2012 году был построен контейнерный терминал. С этой целью была снесена часть складских помещений на причалах и в тыловой части территории порта, приобретена соответствующая перегрузочная техника. Следующий этап реконструкции – снос ряда помещений для устройства площадок под переработку генеральных грузов, а также приобретения соответствующей техники.

«На дальнейшую реконструкцию порта требуются значительные финансовые вложения за счет собственных средств, но более значительная часть – за счет кредитов. На сегодня площадки на контейнерном терминале подготовлены, приобретена и используется техника», - отмечает стивидор.

В 2016 году НМРП увеличил перевалку по сравнению с 2015 годом в 3,6 раза, до 499,442 тыс. тонн. При этом приоритетными грузами стали грузы в биг-бегах, металлолом и металлы - 84% от общего объема грузооборота. Со второго полугодия 2016 года порт начал переработку навалочных грузов.

«В связи с тем, что в 2016 году АО «НМРП» включено в реестр резидентов Свободного порта Владивосток, изменилась структура выручки, так как появились новые виды деятельности. Выручка по новым видам услуг составила 195,021 млн рублей. Доля их в общем объеме выручки в 2016 году составила 58,5%», - отмечают в компании.

Еще в мае прошлого года АО «НМРП» разместило на своем сайте объявление, о сдаче в аренду площадки порта в составе земельного участка площадью 10 га и расположенных на нем сооружений с целью организации выполнения работ по осуществлению операций с углём и другими грузами. Срок действия договора аренды: 5-10 лет. Арендная плата в размере 25,7 млн рублей (с учетом НДС) за один месяц аренды.

Дальнейшие планы развития собственники НМРП связывают с азиатским бизнесом. Так, японские частные компании интересуются возможностью строительства вблизи порта объектов рыбопереработки. Кроме того, ДВТГ и представительство провинции Кенгидо (Южная Корея) заключили меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируют развивать логистическую цепочку хранения и дистрибуции рыбы.

«Советом директоров и общим собранием акционеров принято решение провести масштабную реконструкцию и модернизацию порта. В планах - создание современного многофункционального перегрузочного комплекса, в том числе холодильно-морозильного, с передовым конкурентоспособным оборудованием. Реализация этого проекта позволит значительно увеличить портовые мощности», - отмечают в НМРП.

Но куда большего собственники порта ожидают от китайского бизнеса. В сентябре 2016 года на площадке II Восточного экономического форума АО «НМРП», АО «Корпорация порт Далянь» (Dalian Port Corporation Ltd, Китай) и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве в продвижении и реализации проекта по расширению мощностей российского порта.

Сотрудничество китайского и российского портов началось в 2014 году, а в апреле 2015 года в Даляне был подписан соответствующий меморандум.

Согласно заявке стивидора, размещенной на сайте КРДВ, компания гарантирует инвестиции в проект объемом 3,012 млрд рублей. Срок реализации проекта составляет 3 года, срок окупаемости - 8,5 года.

Олег КЛИМЕНКО.