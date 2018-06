MBA с китайским акцентом

Китайское образование становится все более популярным у иностранцев. Для тех, кто уже давно окончил университет и вышел из студенческого возраста, но все равно хотел бы получить свою долю китайской мудрости, существуют программы бизнес-образования МВА.

Несмотря на то, что китайское образование только недавно стало доступным для иностранцев, на самом деле первые программы МВА появились там еще в 1991 году: тогда их было всего 9. Сегодня в Китае бизнесу учат 95 вузов, причем две бизнес-школы – Hong Kong University of Science and Technology Business School и CEIBS – входят в рейтинг лучших бизнес-школ, составленный Financial Times.

Программы MBA в Китае предназначены для того, чтобы готовить будущих бизнес-лидеров, знающих и понимающих китайскую специфику ведения бизнеса. Нет сомнений, что для предпринимателей, работающих с китайскими партнерами, такое образование может дать действительно полезный опыт и знания.

Вместе с тем китайские бизнес-школы ориентируются на европейские стандарты и используют западные технологии, методики и учебные материалы. При этом эксперты отмечают, что MBA в Китае обойдется в два раза дешевле, чем в США, и в полтора раза дешевле, чем в Европе: стоимость обучения в бизнес-школах Китая варьируется от $4 до 27 тыс. Средняя стоимость – $8 тыс., а вместе с расходами на проживание и питание получится около $16–30 тысяч в год.

Программы, которые предоставляют китайские-бизнес школы, рассчитаны на 2–3 года, однако существуют и более короткие – от 17 месяцев. Вид обучения стандартный: executive, full-time, part-time и distance-learning. Part-time обучение предоставляет студентам возможность учиться вечером, работать днем – однако у иностранцев наиболее популярной является программа executive МВА (для руководителей высшего звена).

Как и в бизнес-школах в других странах, для того, чтобы стать слушателем программы МВА, у претендента должно быть минимум 2–3 года трудового стажа.