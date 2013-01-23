Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
MBA с китайским акцентом
Китайское образование становится все более популярным у иностранцев. Для тех, кто уже давно окончил университет и вышел из студенческого возраста, но все равно хотел бы получить свою долю китайской мудрости, существуют программы бизнес-образования МВА.
Несмотря на то, что китайское образование только недавно стало доступным для иностранцев, на самом деле первые программы МВА появились там еще в 1991 году: тогда их было всего 9. Сегодня в Китае бизнесу учат 95 вузов, причем две бизнес-школы – Hong Kong University of Science and Technology Business School и CEIBS – входят в рейтинг лучших бизнес-школ, составленный Financial Times.
Программы MBA в Китае предназначены для того, чтобы готовить будущих бизнес-лидеров, знающих и понимающих китайскую специфику ведения бизнеса. Нет сомнений, что для предпринимателей, работающих с китайскими партнерами, такое образование может дать действительно полезный опыт и знания.
Вместе с тем китайские бизнес-школы ориентируются на европейские стандарты и используют западные технологии, методики и учебные материалы. При этом эксперты отмечают, что MBA в Китае обойдется в два раза дешевле, чем в США, и в полтора раза дешевле, чем в Европе: стоимость обучения в бизнес-школах Китая варьируется от $4 до 27 тыс. Средняя стоимость – $8 тыс., а вместе с расходами на проживание и питание получится около $16–30 тысяч в год.
Программы, которые предоставляют китайские-бизнес школы, рассчитаны на 2–3 года, однако существуют и более короткие – от 17 месяцев. Вид обучения стандартный: executive, full-time, part-time и distance-learning. Part-time обучение предоставляет студентам возможность учиться вечером, работать днем – однако у иностранцев наиболее популярной является программа executive МВА (для руководителей высшего звена).
Как и в бизнес-школах в других странах, для того, чтобы стать слушателем программы МВА, у претендента должно быть минимум 2–3 года трудового стажа.
Новости тематики
- Выпускники школ считают работу на Дальневосточной магистрали перспективной
- Путин послал "Яндекс" во Владивосток
- Основной тренд III Медиасаммита - китайский разворот дальневосточных медиа
- Хэдлайнером III Дальневосточного МедиаСаммита станет Василий Уткин
- ВГУЭС взялся за кооперативное строительство
- Бизнес- школу "Сколково" представили в "Пушкинском"
- Русский стал языком бизнеса на приграничных территориях Китая
- Изобретательство и экономика в Хабаровском крае пока мало пересекаются
- MBA с китайским акцентом
- Управление государственными и муниципальными заказами
Новости раздела
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы