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«Госмедстраху» не хватило уставного капитала
23 Января 2012, 23:19 | Дальний Восток
С 1 января 2012 года минимальный уставный капитал медицинских страховщиков должен вырасти с 30 млн до 60 млн рублей. Те страховым компаниям, которые не сумели выполнить эти требования, уходят с рынка. В их числе и ООО СМО «Госмедстрах», уставный капитал которого составляет 30,706 млн рублей.
По сведениям «ЗР», на начало 2011 года основными акционерами ООО СМО «Госмедстрах» являлись три физлица – президент компании Сергей ГРАЦ, владевший 57,33% долей, директор ООО, бывший руководитель «Россгострах - Дальний Восток» Владимир ГРИЦЕНКО (10,56%) и Михаил ПЕРМИНОВ (7,54%). Притом что еще в конце 2009 года доля Сергея Граца составляла 93,69%.
Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».
Автор: Олег Клименко
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