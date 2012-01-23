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Блогерам обещают рост зарплат

23 Января 2012, 21:19 | Дальний Восток

Блогеры и менеджер по работе с социальными сетями попали в рейтинг десяти профессий с самым высоким потенциалом роста зарплаты в 2012 году, свидетельствует исследование компании HeadHunter.

В ходе исследования было проанализировано почти 150 тысяч вакансий, размещенных на портале HeadHunter, что позволило выявить направления с самым высоким потенциалом роста зарплаты в 2012 году. Возможный рост рассчитан на основе динамики изменения зарплат за последние 5 лет и экспертной оценки HeadHunter. Наиболее высокий рост зарплаты – до 36% – пообещали сервисным инженерам. На прибавку к доходу на уровне 30% могут рассчитывать веб-дизайнеры, до 25% роста прогнозируется у IT-директоров, веб-редакторов и блогеров, у менеджеров по работе с соцсетями – до 19%.

«Попадание в рейтинг блоггера, веб-редактора и менеджера по работе с социальными сетями связано с растущим спросом на этих специалистов в связи с переносом бизнеса многих компаний в интернет-среду. Оффлайновых методов ведения бизнеса уже недостаточно для дальнейшего развития многих компаний», – говорится в сообщении HH.

Пресс-служба HeadHunter отмечает, что высокие зарплаты для IT-специалистов обусловлены нехваткой квалифицированных кадров и ограниченным выбором среди кандидатов.

Аналитики HeadHunter прогнозируют также рост зарплаты не менее 10% для ряда профессий, например, юрист по корпоративному праву, директор по онлайн-маркетингу, бренд-менеджер, специалист по логистике, менеджер по туризму и другие, пишет Newsru.com.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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