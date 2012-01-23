Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Блогерам обещают рост зарплат
Блогеры и менеджер по работе с социальными сетями попали в рейтинг десяти профессий с самым высоким потенциалом роста зарплаты в 2012 году, свидетельствует исследование компании HeadHunter.
В ходе исследования было проанализировано почти 150 тысяч вакансий, размещенных на портале HeadHunter, что позволило выявить направления с самым высоким потенциалом роста зарплаты в 2012 году. Возможный рост рассчитан на основе динамики изменения зарплат за последние 5 лет и экспертной оценки HeadHunter. Наиболее высокий рост зарплаты – до 36% – пообещали сервисным инженерам. На прибавку к доходу на уровне 30% могут рассчитывать веб-дизайнеры, до 25% роста прогнозируется у IT-директоров, веб-редакторов и блогеров, у менеджеров по работе с соцсетями – до 19%.
«Попадание в рейтинг блоггера, веб-редактора и менеджера по работе с социальными сетями связано с растущим спросом на этих специалистов в связи с переносом бизнеса многих компаний в интернет-среду. Оффлайновых методов ведения бизнеса уже недостаточно для дальнейшего развития многих компаний», – говорится в сообщении HH.
Пресс-служба HeadHunter отмечает, что высокие зарплаты для IT-специалистов обусловлены нехваткой квалифицированных кадров и ограниченным выбором среди кандидатов.
Аналитики HeadHunter прогнозируют также рост зарплаты не менее 10% для ряда профессий, например, юрист по корпоративному праву, директор по онлайн-маркетингу, бренд-менеджер, специалист по логистике, менеджер по туризму и другие, пишет Newsru.com.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Сахалин отказывается от привлечения трудовых мигрантов
- АК "АЛРОСА" обеспечит работой 598 якутян на Верхне-Мунском месторождении
- В Республики Саха в горнодобывающем секторе высвободится более 2000 рабочих мест для якутян
- Рынок труда Дальнего Востока остро нуждается в работниках
- Агентство по развитию человеческого капитала в ДФО оказывает поддержку при переезде
- Большая энергостройка объявляет кадровый набор
- Зарплатам на Дальнем Востоке прогнозируют рост
- Кризис не отразился на инженерах
- Дальний Восток продолжает терять кадры
Новости раздела
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз