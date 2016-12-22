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Дальспецстрой планирует погасить частичную задолженность по зарплате
Дальспецстрой планирует погасить частичную задолженность по заработной плате перед сотрудниками, в том числе перед строителями космодрома Восточный до конца 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости.
"Существует лишь частичная невыплата заработной платы перед сотрудниками предприятия. Это означает, что сотрудники получают 50, 60, 70% от заработной платы… Погашение частичной задолженности по заработной плате перед сотрудниками Дальспецстроя планируется осуществить до конца года. В планах осуществить выплату аванса за декабрь 2016 гола также до наступления нового года", — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что необходимые деньги "изысканы в полном объеме", сейчас ведется согласование с федеральным казначейством.
По информации пресс-службы, с начала 2016 года все работники Дальспецстроя получают полагающуюся заработную плату, хоть и с задержками. Временные финансовые трудности руководство компании объясняет "в том числе и неритмичным финансированием работ по некоторым объектам строительства". На предприятии действует план финансового оздоровления, он рассчитан до конца 2018 года.
"Среди этих мероприятий (плана финансового оздоровления — ред.) можно отметить активную работу по взысканию значительной дебиторской задолженности с недобросовестных субподрядчиков. Так, Дальспецстрою должны почти 8 миллиардов рублей. Это те исковые требования, которые уже удовлетворены судом", — сообщает пресс-служба.
Досье "Золотого Рога"
Убыток предприятия за 2015 год снижен в 2,5 раза, согласно информации, обеспечена устойчивая прибыльность Дальспецстроя в 2016 году — три квартала закрыты с прибылью. По итогам 2016 года также ожидается прибыль.
"Все меры, направленные на финансовое оздоровление предприятия согласованы со Спецстроем России, Министерством обороны России. Налажен жесткий финансовый контроль за расчетом денежных средств, все расчеты происходят путем перевода денежных средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках гособоронзаказа",- подчеркивает пресс-служба.
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